Parchi della Capitale: un’alternativa alle giornate afose

Il testo descrive uno dei parchi pi»l belli della Capitale, che apre per la stagione estiva e offre una pausa fresca all’interno di un parco meraviglioso. Il prezzo d’entrata parte da 6 euro e, oltre al bagno, c’è anche la possibilità di fermarsi al ristorante, trasformando qualche ora di relax in una piccola fuga urbana.

Il tutto in uno dei parchi pi»l belli della Capitale in un’atmosfera pensata per chi cerca un’alternativa alle giornate afoseche riapre finalmente per la stagione estiva e promette una pausa fresca senza uscire dalla citt all’interno di un parco meraviglioso.

Il prezzo d’entrata parte da 6 euro e, oltre al bagno, c’è anche la possibilità di fermarsi al ristorante, trasformando qualche ora di relax in una piccola fuga urbana. Il tutto in uno scenario favoloso: uno dei parchi pi»l belli della Capitale, tra alberi, spazi all’aperto e un’atmosfera pensata per chi cerca un’alternativa alle solite giornate afose





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