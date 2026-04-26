Pareggio tra Milan e Juventus: Allegri analizza la partita e la lotta per la Champions

Analisi del pareggio 0-0 tra Milan e Juventus, con le dichiarazioni di Allegri e Kalulu. Approfondimenti sulla lotta per lo scudetto, la crisi di alcune squadre e le polemiche arbitrali in Serie A.

Il pareggio a reti bianche tra Milan e Juventus ha lasciato l'allenatore Massimiliano Allegri con un misto di soddisfazione e consapevolezza. L'incontro, il quarto 0-0 nelle ultime cinque sfide tra le due squadre, riflette un equilibrio tattico evidente, con il Milan che si è dimostrato particolarmente efficace nelle ripartenze.

Allegri ha sottolineato come la Juventus avrebbe potuto gestire meglio la palla a centrocampo, affidandosi maggiormente ai difensori per liberare gli attaccanti e creare più occasioni da gol. La squadra rossonera, descritta come molto organizzata, ha limitato le opportunità offensive della Juventus, lasciando Kalulu, terzino destro, con poche occasioni per crossare. Nonostante la delusione per il risultato, Kalulu ha espresso fiducia nella possibilità di migliorare e sfruttare le prossime partite.

Ha evidenziato la difficoltà di affrontare un avversario capace di gestire il possesso palla con sicurezza, ma soprattutto di colpire in contropiede con giocatori di talento come Leao, Pulisic e Rabiot. Kalulu si è detto entusiasta di giocare partite impegnative come questa, dove ogni sfida presenta nuove dinamiche e dove si sente in grado di contribuire anche in fase offensiva, sottolineando l'importanza di un allenatore che incoraggi questa propensione.

Allegri ha confermato la sua opinione sulla giustezza del risultato, sottolineando che ora la Juventus deve concentrarsi sui 6 punti necessari per raggiungere i propri obiettivi. Ha inoltre elogiato l'atteggiamento di Leao durante la partita. La Serie A continua a regalare emozioni e sorprese. L'Inter, nonostante il pareggio contro il Torino (2-2), si trova a un passo dalla conquista dello scudetto, con una vittoria che significherebbe la matematica certezza del titolo.

La rimonta del Torino, grazie alle reti di Simeone e Vlasic, ha dimostrato la tenacia della squadra di casa, mentre Chivu, allenatore ad interim, non ha colto i segnali del pericolo. La lotta per la zona Champions League si fa sempre più intensa, con diverse squadre in lizza per un posto al tavolo dei grandi. L'Empoli, invece, si trova in una situazione critica e deve concentrarsi esclusivamente sulla salvezza, con la vittoria che diventa l'unico obiettivo possibile.

Situazioni simili per Entella e Foggia, con i rossoneri che hanno ufficializzato la retrocessione e si preparano a una ripartenza più forte, mentre gli emiliani cercano disperatamente di evitare la stessa sorte. Nel calcio femminile, si è conclusa la 19ª giornata del campionato, con la partita Fiorentina-Ternana che si è disputata alle 18:00. La partita Genoa-Inter ha visto le formazioni ufficiali schierate, con Piovani che ha optato per Magull e Wullaert in attacco.

Parallelamente agli eventi sul campo, il mondo del calcio italiano è scosso da alcune polemiche arbitrali. Il caos Rocchi, legato alla figura del designatore arbitrario, è al centro di un dibattito acceso, con l'AIA che dovrà prendere una decisione definitiva entro domani. Tra i nomi che circolano per sostituire Rocchi, spiccano quelli di Grosso, Vanoli e Sarri.

L'editoriale di Luca Calamai sottolinea il sogno Champions League del Gasperini e l'importanza di garantire stabilità alla Roma, evitando che Friedkin abbandoni il progetto. Si discute anche della scelta del prossimo commissario tecnico della nazionale italiana, con Allegri considerato una soluzione migliore rispetto a Conte. La fine della relazione tra il Bologna e Italiano è un altro tema caldo, mentre Spalletti e Allegri sono indicati come i tecnici che torneranno a vincere prima secondo gli opinionisti.

Infine, si accenna alla situazione di Lukaku, il cui rendimento non convince e non lo consacra come una bandiera della squadra. La copertura mediatica di questi eventi è gestita da un gruppo di editori, tra cui Tuttomercatoweb.com, che si occupa della gestione esclusiva degli spazi pubblicitari per il Sole 24 Ore





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