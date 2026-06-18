Parenti del ragazzo responsabile della sparatoria in una scuola serba condannati in un nuovo processo

I genitori di un ragazzo serbo che ha ucciso 10 persone in una sparatoria in una scuola di Belgrado sono stati condannati in un nuovo processo. Il padre è stato condannato a 14 anni e mezzo di reclusione per non aver messo al sicuro le pistole utilizzate nell'attacco, mentre la madre è stata condannata a 35 mesi di reclusione per negligenza e maltrattamento di minore. Il figlio, che all'epoca della sparatoria aveva 13 anni, non può essere processato a causa della sua età e si trova attualmente in un ospedale psichiatrico per minori.

I genitori dell'autore della sparatoria in una scuola serba sono stati condannati in un nuovo processo, secondo quanto riporta la notizia. I genitori di un ragazzo serbo che nel 2023 ha ucciso 10 persone in una sparatoria in una scuola di Belgrado sono stati condannati giovedì in un nuovo processo, ha riferito la procura; il tribunale ha condannato il padre a 14 anni e mezzo di reclusione per non aver messo al sicuro le pistole utilizzate nell'attacco.

Vladimir Kecmanovic è stato condannato per maltrattamento di minore e per un grave reato contro la sicurezza pubblica. Sua moglie Miljana è stata condannata a 35 mesi di reclusione per negligenza e maltrattamento di minore, un mese in meno rispetto alla sentenza originaria, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tanjug. La pena del padre è rimasta invariata rispetto al verdetto iniziale, che era stato annullato dalla Corte d'Appello di Belgrado a causa di vizi procedurali.

Il figlio, identificato solo come K.K. , nel maggio 2023 ha ucciso a colpi di pistola otto studenti e una guardia di sicurezza nella sua scuola, ferendo altri cinque studenti e un insegnante prima di arrendersi alla polizia. Una ragazza è poi deceduta a causa delle ferite riportate. In base alla legge serba, il ragazzo, che all'epoca della sparatoria aveva 13 anni, non può essere processato a causa della sua età.

È attualmente ricoverato in un ospedale psichiatrico per minori. In Serbia, i genitori sono legalmente responsabili dei reati commessi dai minori di 14 anni. Durante il nuovo processo, i pubblici ministeri hanno affermato che i genitori non hanno fornito al figlio un adeguato sostegno psicologico e che il padre non ha conservato le sue pistole in conformità con la legge, tenendole in un modo che consentiva al ragazzo di accedervi.

Sia la difesa che l'accusa hanno il diritto di presentare ricorso contro il verdetto e le condanne. La Procura Superiore di Belgrado si è dichiarata soddisfatta del verdetto





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