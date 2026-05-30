Parigi: 45 arresti e un agente ferito dopo scontri tra tifosi e polizia

Violenti scontri tra tifosi e polizia a Parigi dopo una partita di calcio: 45 arresti, oltre 130 identificati, danni a veicoli e attività commerciali. Le forze dell'ordine hanno sequestrato razzi e fuochi d'artificio. Domani prevista una parata dei giocatori al Champ de Mars.

Scontri violenti sono scoppiati a Parigi nella serata di ieri, nei pressi dello stadio Parco dei Principi, durante e dopo una partita di calcio che ha attirato decine di migliaia di tifosi.

La Prefettura di Parigi ha comunicato un bilancio provvisorio di quarantacinque arresti, oltre centotrenta persone identificate e un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito. Gli incidenti sono iniziati già nel corso della partita, quando tra le quattromila e le cinquemila persone si erano radunate nel viale adiacente allo stadio, lanciando oggetti contro la polizia. Dopo il fischio finale, altre migliaia di persone si sono riversate nelle strade circostanti, portando il caos in diversi quartieri della capitale francese.

Le autorità hanno sequestrato ventiquattro razzi e circa cento fuochi d'artificio, molti dei quali sono stati utilizzati dai manifestanti per colpire le forze dell'ordine e creare disagi. Durante la notte, la violenza si è estesa ad altre zone di Parigi. Sei veicoli sono stati danneggiati o incendiati, e due attività commerciali, un panificio e un ristorante situati vicino a Porte de Saint-Cloud, hanno subito ingenti danni.

Alcuni gruppi di facinorosi hanno tentato di attaccare la stazione di polizia dell'VIII arrondissement, mentre una pensilina dell'autobus è stata vandalizzata in Rue de la Boétie. Nelle vicinanze degli Champs-Élysées, un chiosco è stato dato alle fiamme, e fuochi d'artificio continuavano a essere sparati nel cielo della città per diverse ore.

I cronisti presenti hanno raccontato di giovani che si sono arrampicati su un camion dei pompieri, mentre la tangenziale parigina è stata brevemente invasa dalla folla, causando blocchi e rallentamenti. Le forze di sicurezza hanno impiegato gas lacrimogeni e cariche per disperdere i manifestanti, ma la situazione è rimasta tesa fino a tarda notte.

Intanto, il municipio del XV arrondissement ha annunciato che domani pomeriggio a Champ de Mars sono attese quasi centomila persone per la parata dei giocatori, un evento che solleva preoccupazioni per possibili nuovi disordini. Le autorità hanno predisposto un imponente dispositivo di sicurezza per prevenire ulteriori violenze, ma la tensione resta alta.

La partita, che ha visto coinvolte squadre di alto profilo, era stata preceduta da un clima di rivalità accesa, e i tifosi di entrambe le fazioni hanno contribuito agli scontri. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili dei danneggiamenti e delle aggressioni. La Prefettura ha lanciato un appello alla calma, sottolineando che episodi di violenza come questi non fanno che offuscare l'immagine del calcio e della città di Parigi.

I residenti delle zone interessate hanno espresso sconcerto e paura, chiedendo misure più efficaci per garantire la sicurezza durante eventi sportivi di grande richiamo. Le operazioni di pulizia sono già iniziate, ma i segni dei disordini sono evidenti in molte strade del centro





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Parigi Scontri Tifosi Polizia Calcio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gerry Scotti: «Ma quali stacanovisti: noi della tv lavoriamo 130 giorni all'anno, siamo dei miracolati»Il conduttore si mette a nudo al Festival della Tv di Dogliani

Read more »

Panatta: 'Sinner black out misterioso, ma l'Italia ha altre chance a Parigi''L'avrei premiato volentieri, comunque ha perso con dignità. Occasione per Cobolli' (ANSA)

Read more »

L'estate si fa sentire: record di caldo e temporali violentiDopo un inizio soleggiato, l'Italia è stata colpita da una bolla di calore africana che ha frantumato i record storici del mese, portando temperature fino a 37°C in Pianura Padana e grandinate diffuse al Nord. L'ultimo fine settimana del mese sarà caratterizzato da temperature africane senza colpi di vento o grandinate, ma l'afa renderà il clima opprimente. Al ponte della Festa della Repubblica, assisteremo a una spaccatura netta della Penisola con maltempo al Nord.

Read more »

Parigi, violenti scontri dopo la partita: 140 fermi e 45 arrestiMigliaia di persone al Parco dei Principi per vedere la partita sugli schermi. Disordini nei pressi dello stadio e sugli Champs Elysees. Un poliziotto ferito. 140 fermi e 45 arresti, decine di incendi, negozi saccheggiati.

Read more »