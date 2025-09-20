Parigi: Il Centre Pompidou chiude per ristrutturazione quinquennale

Il Centre Pompidou, icona parigina dell'arte moderna, chiude le porte per cinque anni di ristrutturazione. Un'occasione per rinnovare uno dei musei più importanti al mondo e prepararlo per il futuro, con una riapertura prevista nel 2030.

Il Centre Pompidou , l'emblematica struttura parigina con la sua architettura tubolare multicolore, che vanta il primato di ospitare il più vasto museo d' arte moderna a livello globale, insieme al MoMA di New York, si appresta a chiudere i battenti lunedì per un'imponente operazione di ristrutturazione, che si protrarrà per un periodo stimato di cinque anni.

L'edificio, un vero e proprio simbolo della capitale francese, costruito su un progetto rivoluzionario firmato da Renzo Piano e Richard Rogers e inaugurato nel 1977, ha rappresentato un punto di riferimento culturale di eccezionale rilevanza, attirando nel solo 2024 la straordinaria cifra di cinque milioni di visitatori. Questa chiusura, seppur temporanea, segna un momento significativo nella storia del museo e della città di Parigi, un evento che richiederà una riorganizzazione completa delle attività e delle collezioni, in vista di una riapertura prevista per il 2030, data in cui il Centre Pompidou si presenterà con un volto rinnovato e con spazi ancora più accoglienti e funzionali.\L'edificio, esteso su una superficie di 120.000 metri quadrati e articolato su nove livelli accessibili al pubblico tramite un sistema di scale mobili, è stato gradualmente svuotato delle sue preziose opere d'arte. Le collezioni permanenti, che custodivano circa 2.000 opere di un patrimonio complessivo di 150.000, comprendenti capolavori di artisti iconici come Frida Kahlo, Dalí, Bacon e Duchamp, sono state trasferite in sedi temporanee o ricoveri sicuri in previsione dei lavori. Anche la biblioteca pubblica, che ogni giorno accoglieva migliaia di studenti e appassionati lettori, ha traslocato in una nuova sede, sempre nella capitale, in attesa della sua riapertura, prevista anch'essa per il 2030. La chiusura del Centre Pompidou avrà un impatto notevole sulla vita culturale parigina, privando temporaneamente la città di uno dei suoi poli attrattivi più importanti e influenti. Tuttavia, questa pausa forzata rappresenta un'opportunità per una completa ristrutturazione e un ammodernamento strutturale e tecnologico, al fine di rendere il museo ancora più efficiente e all'avanguardia, pronto ad accogliere nuovamente il pubblico in un ambiente più stimolante e coinvolgente. \Lunedì, l'ultimo giorno di apertura prima della lunga chiusura, il Centre Pompidou resterà eccezionalmente aperto dalle 11:00 alle 23:00, offrendo a tutti l'opportunità di visitare gratuitamente la mostra conclusiva dell'artista tedesco contemporaneo Wolfgang Tillmans. La mostra, un'esplorazione multiforme dell'arte contemporanea, spazia dalla fotografia ai video, dalla musica all'editoria, offrendo una panoramica completa del suo approccio creativo e della sua capacità di sperimentazione. Questa ultima occasione per ammirare le opere del Centre Pompidou prima della chiusura è un gesto simbolico, un modo per salutare il pubblico e ringraziarlo per il supporto e l'affetto dimostrati nel corso degli anni. La riapertura del museo, prevista per il 2030, sarà un evento atteso con grande interesse da appassionati d'arte e turisti provenienti da tutto il mondo, desiderosi di scoprire il nuovo volto di questo straordinario complesso culturale, un luogo che ha segnato la storia dell'arte moderna e che continua a ispirare e affascinare.





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Centre Pompidou Parigi Ristrutturazione Arte Moderna Museo

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

30 anni di Pokémon, a Parigi l'evento 'Leggende Pokémon: Z-A'Milano, 16 set.

Leggi di più »

Il cielo sopra Parigi, riaprono le torri di Notre-DameMacron inaugura il nuovo circuito per le Giornate europee del Patrimonio (ANSA)

Leggi di più »

Huawei Watch GT 6 series, il nuovo standard per gli smartwatch sportiviHuawei ha presentato oggi al National Velodrome di Parigi la nuova serie di smartwatch Watch GT...

Leggi di più »

Il cielo sopra Parigi, riaprono le torri di Notre-DameIl cielo sopra Parigi: in occasione della 42/a edizione delle Giornate europee del Patrimonio, riaprono da oggi al pubblico le torri di Notre-Dame de Paris con nuovi spettacolari punti di vista sulla capitale di Francia e sulla sua emblematica cattedrale.

Leggi di più »

Arrestato Hicham Harb: sospettato dell'attentato alla Sinagoga del '82 e della strage di ParigiA darne notizia è il presidente della Comunità Ebraica di Roma. La sopravvissuta Eliana Pavoncello: 'Giustizia non è ancora arrivata'

Leggi di più »

8 tra i tagli corti più eleganti dallo streetstyle di ParigiI tagli corti ideali a 50 anni

Leggi di più »