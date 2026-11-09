Parigi indaga Shahid Kaveh: cyberattacco a freezer in Europa

La Procura di Parigi apre un'inchiesta contro il gruppo Shahid Kaveh, accusato di aver sabotato la catena del freddo in Francia e in Europa a ottobre.

La Procura di Parigi ha ufficialmente aperto un'inchiesta penale rivolta al gruppo informatico Shahid Kaveh. Questa accusa segue gli gravi sabotaggi informatici avvenuti lo scorso ottobre, che hanno provocato il malfunzionamento dei sistemi di refrigerazione in numerosi supermercati di mezza Europa. L'azione legale mira a identificare e punire i responsabili digitali dietro questi attacchi coordinati.

Attribuzione certa dell'attacco a October

I servizi di intelligence francesi hanno stabilito con certezza che il cyberattacco è stato sferrato nella notte tra l'11 e il 12 ottobre. In quel periodo, centinaia di supermercati e i loro complessi sistemi di refrigerazione hanno subito un collasso totale. La magistrata ha confermato che l'unità offensiva responsabile è affiliata al Centro elettronico e cibernetico del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. L'obiettivo dichiarato delle indagini è colpire sia i due vice diretti del gruppo, sia qualsiasi altro individuo possa essere identificato come parte attiva.

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Impatto continentale sulla grande distribuzione

Le conseguenze del cyber-sabotaggio non si sono limitate ai confini nazionali francesi, assumendo invece dimensioni continentali. Altri paesi europei hanno registrato attacchi misteriosi mirati a compromettere gli impianti di refrigerazione. Tra i paesi colpiti figurano l'Italia, il Regno Unito, la Germania e il Portogallo. L'obiettivo strategico dei pirati informatici era l'intera catena del freddo della grande distribuzione, creando un'emergenza logistica per i fornitori di cibo.

Sezione J3 guida le indagini tecniche

A condurre le indagini sul campo è la sezione J3 della Procura di Parigi. Questa unità è specializzata nella lotta alla criminalità informatica e possiede le competenze tecniche necessarie per tracciare le origini degli attacchi. La procura ha dichiarato che un'unità offensiva informatica affiliata è stata direttamente menzionata nelle accuse. La magistrata ha sottolineato la gravità dell'azione, definendola un attacco contro gli interessi francesi e internazionali.

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Conseguenze legali e prossimi passi

L'avvio formale dell'inchiesta rappresenta un passo significativo verso la giustizia per le vittime commerciali. La Procura di Parigi ora esaminerà tutte le prove digitali raccolte dai servizi di intelligence. I prossimi passi includeranno probabilmente richieste di estradizione o sanzioni internazionali contro i sospetti. Il caso sottolinea la crescente vulnerabilità delle infrastrutture critiche alimentari in Europa.

Implicazioni future per la sicurezza cibernetica

Questo evento ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture node centrali per l'economia europea. Le aziende di distribuzione ora devono rivedere i propri protocolli di protezione contro gli attacchi informatici avanzati. La collaborazione tra le autorità giudiziarie dei diversi paesi colpiti sarà cruciale. La trasparenza sui dettagli dell'attacco aiuterà a prevenire future violazioni simili.