Parigi. Sinner, Djokovic e Zverev in scena

La prima delle grandi settimane estive del tennis vedrà protagoniste alcune tra le stelle più insolite del panorama mondiale, come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Alexander Zverev, in concorso al Roland Garros. Il top ten mondiale redatto da tennis.com è pronto per affrontare un torneo che potrebbe标志性

PARIGI. Il numero uno del mondo Jannik Sinner inizierà la sua avventura al Roland Garros contro il francese Clement Tabur, in gara con una wild card , dopo che il sorteggio di giovedì ha assegnato alla testa di serie italiana un percorso probabilmente favorevole nella parte alta del tabellone del singolare maschile.

Sinner, il favorito assoluto per il titolo a Parigi, potrebbe incontrare un altro francese, la testa di serie numero 30 Corentin Moutet, al terzo turno e, se le teste di serie rimarranno invariate, il canadese Felix Auger-Aliassime in semifinale. L'italiano arriva al Roland Garros con slancio e un tabellone che sembra più agevole di quello dei suoi principali rivali, mentre cerca il suo primo titolo sulla terra battuta parigina.

Novak Djokovic, ventiquattro volte campione Slam, si trova ad affrontare un percorso ben più impegnativo dopo essere stato sorteggiato contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, dotato di un servizio potente, al primo turno. Djokovic potrebbe incontrare il giovane brasiliano Joao Fonseca al terzo turno, il due volte finalista del Roland Garros Casper Ruud agli ottavi di finale e il finalista del 2024 Alexander Zverev in semifinale





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