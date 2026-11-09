Parità di genere nelle università: il muro invisibile del dottorato

Dopo il sorpasso femminile nella laurea, il divario si allarga nei dottorati. Analisi del fenomeno globale che blocca le carriere accademiche femminili.

Il tradizionale scenario accademico delle università britanniche di Oxford e Cambridge, noto come Oxbridge, conferma un trend globale sempre più netto. Oggi le donne rappresentano una maggioranza complessiva leggera: sono il 51 per cento a Oxford e 50,8 a Cambridge. Queste istituzioni accademiche più antiche e prestigiose del Regno Unito mostrano come il sorpasso femminile sia ormai una realtà consolidata nei cicli di studio inferiori.

La cerimonie di conferimento dei titoli, spesso celebrate sotto piogge e venti tipici dell'Inghilterra, vedono ragazzi e ragazze avanzare a gruppetti. Il grado, sia esso laurea di primo livello o master, non fa la differenza in questa fase iniziale. La formula di rito, in un latino quasi incomprensibile a causa dell'accento anglosassone, saluta individualmente ciascuno e ciascuna degli studenti.

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Il crollo nei percorsi accademici superiori

Poi, al livello dei dottorati, si fermano e la parità di genere si allontana. Gli uomini tornano in vantaggio quanto a presenza nei dottorati di ricerca, il livello più alto, e nei posti di lavoro. I dati confermano quanto accade nelle università italiane, dove le studentesse delle ultime generazioni hanno chiuso uno dei divari nazionali storici: quello nell'educazione. Tuttavia, le barre si alzano nuovamente quando si raggiunge il massimo grado accademico.

Posizioni dei stakeholder e dati globali

Lucia Tantardini, vice presidente di Clare Hall, è tra le figure chiave che osservano questi cambiamenti dall'interno. I dati riflettono una situazione mondiale variegata dove l'Islanda, la più avanti, è al 93 per cento; l'Italia arriva al 70,8 ed è 83esima su 145 Stati analizzati dal World Economic Forum. Questi numeri evidenziano come il problema non sia culturale locale ma strutturale a livello internazionale.

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Impatto concreto e prospettive future

Oggi l'orgoglio delle giovani laureate mi mette malinconia: all'uscita dal Senato accademico finirà sigillato nella cornice di una foto ricordo. Come fosse già una vecchia storia, una battaglia polverosa per non dire noiosa, a cui nessuno, o quasi, crede più. Dovremmo allora tornare a domandarci che cosa le fermi dopo, in tutto il mondo.

La percentuale maschile e femminile è mutata negli ultimi anni, ma lentamente. Le cose sono cambiate, lentamente, e così continuano a cambiare. Il sistema premia ancora gli uomini ai vertici della ricerca, rendendo necessarie nuove analisi sulle politiche di reclutamento e sostegno alla carriera accademica femminile.