Parkinson: Ansia e Depressione Come Segnali Precoci, Anche Dieci Anni Prima dei Sintomi Motori

Uno studio dell'Irccs Neuromed rivela un possibile collegamento tra ansia, depressione e la malattia di Parkinson, evidenziando come questi disturbi dell'umore possano manifestarsi fino a dieci anni prima dei sintomi motori classici. La ricerca, condotta nell'ambito del Progetto Moli-sani, sottolinea l'importanza di un approccio diagnostico più attento e integrato, che consideri anche i segnali non motori della malattia.

A volte la malattia di Parkinson si manifesta in modo subdolo, iniziando ben prima dei sintomi motori classici come tremori e rigidità. Studi recenti suggeriscono che ansia e depressione, spesso considerate disturbi dell'umore distinti, potrebbero in realtà rappresentare segnali precoci della malattia, visibili anche dieci anni prima della comparsa dei sintomi motori.

Questa scoperta, frutto di una ricerca condotta dall'Unità di Ricerca di Epidemiologia e Prevenzione dell'Irccs Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con altre istituzioni, apre nuove prospettive nella diagnosi precoce del Parkinson e sottolinea l'importanza di un approccio clinico più attento e integrato. La ricerca, pubblicata sul Journal of Neurology, si basa sull'analisi dei dati del Progetto Moli-sani, che ha seguito oltre 24.000 persone per circa quindici anni. I ricercatori hanno osservato che le persone che presentavano diagnosi di ansia o depressione e che assumevano farmaci per questi disturbi avevano un rischio doppio di sviluppare il Parkinson entro dieci anni. Un elemento chiave di questa scoperta è la finestra temporale specifica: l'associazione tra disturbi dell'umore e Parkinson emergeva solo entro un decennio dalla diagnosi di ansia o depressione, suggerendo che, in alcuni casi, questi disturbi potrebbero essere interpretati come un segnale precoce di una neurodegenerazione in corso. Questo non significa che chi soffre di ansia o depressione svilupperà necessariamente il Parkinson, ma sottolinea l'importanza di prestare maggiore attenzione a questi sintomi, soprattutto se accompagnati da altri segnali non motori come disturbi del sonno o perdita dell'olfatto. Inoltre, lo studio ha evidenziato che l'associazione era più forte nelle persone che erano state trattate contemporaneamente sia per ansia sia per depressione, rafforzando l'importanza di incrociare le informazioni cliniche con quelle farmacologiche per identificare correttamente le persone a rischio. La diagnosi precoce del Parkinson è cruciale per una gestione più efficace della malattia, permettendo di rallentarne la progressione e migliorare la qualità della vita dei pazienti. I risultati di questa ricerca non cambiano i protocolli diagnostici attuali, ma offrono nuove prospettive per un approccio più mirato e integrato. È fondamentale che i medici e i pazienti siano consapevoli dei segnali precoci non motori, incoraggiando una diagnosi tempestiva e un intervento terapeutico appropriato. L'integrazione di dati clinici, diagnostici e farmacologici è essenziale per una corretta valutazione del rischio e per la pianificazione di strategie di osservazione personalizzate. In definitiva, l'ascolto del corpo, che include l'attenzione ai sintomi fisici e mentali, è fondamentale per una diagnosi precoce e per migliorare l'assistenza alle persone affette da Parkinson





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