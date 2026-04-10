Parkinson: il cattivo sonno come segnale precoce della malattia

La ricerca scientifica evidenzia il legame tra disturbi del sonno e l'insorgenza precoce del Parkinson. Studi recenti suggeriscono che la scarsa qualità del riposo notturno possa essere un campanello d'allarme, con potenziali implicazioni diagnostiche e terapeutiche.

Il cattivo sonno potrebbe rappresentare un campanello d'allarme precoce per la malattia di Parkinson . In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson , l'attenzione si focalizza sul legame sempre più evidente tra la qualità del riposo notturno e l'evoluzione di questa patologia neurodegenerativa.

Recenti studi clinici hanno evidenziato come i disturbi del sonno, la depressione e il dolore non siano semplicemente effetti collaterali, ma piuttosto indicatori precoci di una sofferenza cerebrale che, in alcune fasi, potrebbe essere ancora reversibile. Una ricerca pubblicata su Brain Sciences nel 2026, condotta su un campione di oltre 130 pazienti, ha dimostrato una correlazione significativa tra la cattiva qualità del sonno e l'insorgenza di depressione e ansia grave. I pazienti definiti 'cattivi dormitori' hanno mostrato livelli di ansia e depressione notevolmente superiori rispetto a coloro che godevano di un buon riposo notturno. Questi risultati confermano i dati di uno studio precedente, apparso su Frontiers in Neurology, che aveva analizzato un campione di 109 pazienti. Quest'ultimo studio aveva rilevato come il disturbo della fase REM non trattato portasse, nell'arco di un anno, a un peggioramento della fatica e della depressione, sottolineando l'importanza di un intervento tempestivo. Un ulteriore studio, pubblicato nel 2025 sul Journal of Medicine, ha correlato la scarsa qualità del sonno a una maggiore ipersensibilità al dolore, sia a livello centrale che periferico, influenzando l'apparato osteoarticolare. \L'esperta Arianna Di Stadio, neuro-otorinolaringoiatra, docente presso l'Università Link di Roma e ricercatrice presso l'UCL Queen Square di Londra, sottolinea l'importanza di questi risultati. È risaputo che la qualità del sonno può influenzare negativamente attenzione, percezioni e umore anche in soggetti sani. Nel contesto del Parkinson, l'impatto di un riposo notturno insufficiente o disturbato è ancora più marcato. Durante la fase REM, il sistema motorio dovrebbe essere in uno stato di disattivazione, caratterizzato da atonia muscolare, impedendo movimenti involontari. Tuttavia, nei pazienti affetti da Parkinson, si verifica un'anomala attivazione motoria durante questa fase a causa dell'infiammazione dei nuclei della base. Questi nuclei, responsabili dell'inibizione dei movimenti involontari, non riescono a svolgere appieno la loro funzione, portando a movimenti anomali e incontrollati. Il disturbo del comportamento in sonno REM, secondo la Di Stadio, rappresenta la fase infiammatoria iniziale che precede la neurodegenerazione vera e propria. L'alterazione del sonno influenza le percezioni sensoriali e l'umore, spiegando così i risultati degli studi clinici. L'approccio terapeutico futuro per il Parkinson si concentrerà sempre più sulla modulazione di questa fase infiammatoria, intervenendo precocemente, quando le cellule nervose sono ancora sofferenti ma non ancora irreversibilmente danneggiate. \La ricerca scientifica attuale punta a sviluppare farmaci in grado di agire sull'infiammazione cerebrale, nella speranza di rallentare o addirittura bloccare la progressione della malattia. L'obiettivo è quello di intervenire nel momento in cui le cellule nervose iniziano a soffrire, ma non sono ancora giunte alla fase di morte cellulare, offrendo così nuove speranze per una gestione più efficace del Parkinson. La diagnosi precoce, basata anche sull'analisi della qualità del sonno, rappresenta quindi un elemento fondamentale per identificare i soggetti a rischio e per avviare tempestivamente un trattamento. L'impegno della comunità scientifica e delle istituzioni nella ricerca sul Parkinson è essenziale per comprendere a fondo i meccanismi della malattia e per sviluppare terapie innovative che migliorino la qualità della vita dei pazienti. La Giornata Mondiale del Parkinson non è solo un momento per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma anche un'occasione per fare il punto sui progressi della ricerca e per rinnovare l'impegno verso la cura di questa complessa patologia. L'individuazione di marcatori precoci, come i disturbi del sonno, rappresenta un passo significativo verso la possibilità di una diagnosi più tempestiva e di un intervento terapeutico mirato





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