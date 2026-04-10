Parkinson: Segnali precoci e come proteggere il cervello, mentre mangiare sano costa sempre di più in Italia

Un approfondimento sul Parkinson con i segnali precoci da riconoscere e le strategie per proteggere il cervello, in parallelo con l'aumento dei costi dei cibi sani in Italia e le implicazioni per la salute pubblica.

La mia vignetta su il Fatto Quotidiano in edicola oggi. Parkinson , segnali precoci della malattia e come proteggere la salute del cervello: 10 cose da sapere. Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Sonno movimentato, voce più debole, scrittura minuta: questi sono alcuni dei segnali precoci del Parkinson .

La Fondazione Limpe per il Parkinson, a pochi giorni dalla Giornata mondiale dedicata alla malattia (11 aprile), ha pubblicato un videomessaggio che vede come protagonisti il giornalista e scrittore Vincenzo Mollica e il suo neurologo, Massimo Marano. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e incoraggiare la ricerca, un messaggio diffuso sul canale YouTube della Fondazione in due versioni, una integrale e una più breve. Il decalogo messo a punto dalla Fondazione Limpe per il Parkinson richiama l’attenzione su alcuni sintomi iniziali che vengono spesso ignorati, come disturbi del sonno con sogni molto vividi, perdita dell’olfatto, stitichezza persistente, tremore o rigidità. Inoltre, invita ad adottare abitudini che possono favorire un migliore benessere neurologico. L'attività fisica, ad esempio, è evidenziata nel dialogo tra Mollica e Marano come un supporto indispensabile nella gestione quotidiana della malattia. Oggi, il Parkinson colpisce oltre 6,5 milioni di persone nel mondo e circa 300.000 solo in Italia, rappresentando la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa dopo l’Alzheimer. La Giornata mondiale del Parkinson è quindi un momento cruciale per sensibilizzare, informare e sostenere chi vive questa condizione. 'Essere consapevoli dei segnali precoci, adottare stili di vita sani, e sostenere la ricerca sono azioni che possiamo intraprendere per migliorare la vita di chi convive con il Parkinson', afferma Michele Tinazzi, presidente di Fondazione Limpe per il Parkinson Ets. 'Il nostro impegno, giorno dopo giorno, è quello di favorire la diagnosi precoce e di garantire che le persone con Parkinson non siano mai sole nel loro cammino', ha aggiunto. Le dieci cose da sapere si concentrano sui cinque segnali precoci a cui prestare attenzione: disturbi del sonno (sogni vividi e agitati), perdita dell’olfatto, stitichezza persistente, tremore/rigidità, e scrittura più piccola o voce più debole. Segue l'indicazione dei cinque comportamenti che possono aiutare a ridurre il rischio: fare attività fisica regolarmente, seguire una dieta equilibrata (frutta, verdura e alimentazione mediterranea), proteggersi dall’esposizione a sostanze tossiche ambientali, dormire bene e mantenere ritmi regolari, e non ignorare i segnali parlandone con il medico. \Pisa, 10 apr. - (Adnkronos) - Mangiare sano in Italia costa sempre di più, e questo non vale allo stesso modo per tutti: i prezzi della dieta mediterranea aumentano fino al 20% e variano tra stagioni e territori, con forti differenze tra Nord e Sud. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica 'Quality & Quantity' dal titolo 'The economic feasibility of sustainable and healthy diets: aprice-based analysis in Italy', curato da Stefano Marchetti dell’Università di Pisa, insieme a Ilaria Benedetti (Università della Tuscia), Haoran Yang (Università di Pisa) e Mathias Silva Vazquez (Università di Roma Tor Vergata). La ricerca ha valutato il costo di panieri alimentari sani e sostenibili, improntati sulla dieta mediterranea, differenziati per cinque gruppi: uomini adulti, donne adulte, adolescenti, bambini piccoli e anziani. L'analisi, che copre il periodo da agosto 2021 a marzo 2024, si è basata su 326.721 rilevazioni di prezzo relative a 167 prodotti alimentari in 107 province italiane. I dati sono stati raccolti attraverso l’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I dati raccolti hanno permesso di stimare un costo minimo, medio e massimo per ogni paniere. Lo studio sottolinea l'impatto economico che l'aumento dei prezzi ha sulla capacità dei cittadini di seguire una dieta sana e sostenibile. Questo fenomeno colpisce in modo disomogeneo il territorio italiano, con differenze significative tra le regioni. La ricerca evidenzia come la spesa per un'alimentazione sana sia aumentata sensibilmente negli ultimi anni, rendendo più difficile l'accesso a cibi nutrienti per molte famiglie, soprattutto quelle con redditi più bassi. I risultati dello studio sottolineano la necessità di politiche volte a garantire l'accessibilità economica a una dieta sana e sostenibile per tutti i cittadini italiani, riducendo le disuguaglianze e promuovendo la salute pubblica. \I risultati di entrambe le ricerche, seppur su argomenti diversi, convergono nell'evidenziare l'importanza di un approccio consapevole e proattivo alla salute. Nel caso del Parkinson, la diagnosi precoce e uno stile di vita sano possono fare una differenza significativa nel decorso della malattia e nella qualità della vita dei pazienti. Per quanto riguarda l'alimentazione, l'aumento dei costi dei cibi sani rende ancora più urgente l'adozione di politiche che ne facilitino l'accesso per tutti, garantendo così una dieta equilibrata e contribuendo alla prevenzione di malattie. Entrambi gli studi sottolineano quindi l'importanza di informazione, prevenzione e supporto, sia per affrontare le sfide poste dalle malattie neurodegenerative, sia per contrastare le crescenti disuguaglianze nell'accesso a una sana alimentazione





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