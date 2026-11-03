Parlamento europeo parità di genere: dati e obiettivi 2024

Roberta Metsola e Lina Gálvez analizzano la parità di genere a Bruxelles. I dati EIGE rivelano una lenta progressione nei vertici politici ed economici dell'UE nel 2024.

Roberta Metsola e Lina Gálvez hanno posto al centro del dibattito istituzionale presso il Parlamento europeo le sfide irrisolte relative alla parità di genere. L'incontro a Bruxelles ha evidenziato come, nonostante i successi simbolici raggiunti, i dati concreti del 2024 mostrino una lenta e disomogenea evoluzione nei vertici politici ed economici dell'Unione Europea. Le voci istituzionali sottolineano la necessità di trasformare la presenza femminile da eccezione a regola strutturale.

Eredità storica e dati attuali EIGE

La figura di Simone Veil rimane un pilastro fondamentale per comprendere l'evoluzione dei diritti in Europa. Nominata nel 1974 ministra della Sanità in Francia, Veil ottenne il compito cruciale di depenalizzare l'aborto. Cinque anni dopo, precisamente il 17 luglio 1979, divenne la prima donna a guidare il Parlamento europeo. In quell'occasione definì l'Assemblea come una forza motrice dell'integrazione europea nel suo discorso d'insediamento.

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Oggi il quadro statistico fornisce un confronto diretto con quel passato glorioso. Secondo le rilevazioni dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, Roberta Metsola è la terza Presidente del Parlamento europeo donna in 47 anni. Questo dato, emerso dalle urne nel luglio del 2024, segna un'inversione di tendenza rispetto alla tornata elettorale precedente, indicando però quanto cammino resta da percorrere per una piena equità rappresentativa.

Fragilità dei vertici aziendali

Uscendo dalle aule parlamentari, la geografia della parità economica presenta dinamiche piramidali meno gratificanti. Nelle maggiori società quotate dell'Unione Europea, le donne rappresentano poco meno del quaranta per cento degli amministratori non esecutivi e circa un terzo del totale dei consiglieri. Questa distribuzione evidenzia un soffitto di cristallo ancora solido nei settori privati e finanziari.

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Inoltre, i ruoli di massima responsabilità rimangono fortemente squilibrati. I presidenti dei consigli e gli amministratori delegati di sesso femminile costituiscono una minoranza residuale in quasi tutti i grandi gruppi industriali e bancari del continente. L'analisi demografica suggerisce che la parità reale non sarà raggiunta nelle generazioni future, secondo quanto evidenziato anche da studi correlati all'Inps.

Nuove strategie e obiettivi futuri

La Commissione per i Diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, guidata da Lina Gálvez, ha impostato l'agenda autunnale su un'analisi diffusa attraverso le commissioni parlamentari. L'obiettivo è toccare nodi cruciali che spaziano tra legislazione, economia e diritti civili, garantendo un dibattito trasversale e approfondito.

La volontà istituzionale è chiara: la vera parità non si misura sulla vittoria isolata di una singola donna che arriva in cima, ma sull'accesso equo e costante alle posizioni di potere. La vera vittoria per la parità di genere si otterrà quando le porte dei vertici non si apriranno per un'eccezione, ma per regola, garantendo inclusività strutturale per le prossime generazioni.