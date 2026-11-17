Il ddl sull'antisemitismo genera una forte spaccatura nel Partito Democratico e tensioni in Aula. Ecco i dettagli sul voto, le posizioni di Schlein e le polemiche.

Il disegno di legge sull'antisemitismo ha generato una profonda spaccatura politica in Parlamento, mettendo a nudo le fragilità del Partito Democratico e le tensioni con la maggioranza di centrodestra. Il provvedimento, volto a recepire la definizione di antisemitismo stabilita dall' Intergovernmental Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) nel diritto italiano, è stato oggetto di un lungo e complesso iter che si è concluso con posizioni nette e contrapposte.

La Spaccatura nel Partito Democratico sul Voto

Il Partito Democratico si è diviso in modo netto sulla questione, con la dirigenza di Elly Schlein che ha guidato la linea del partito verso il voto contrario. La maggioranza del partito di Elly Schlein ha deciso di votare contro il provvedimento, allineandosi su questa posizione insieme al Movimento 5 stelle e ad Alleanza Verdi e Sinistra, per motivi di principio legati alla non condivisione della definizione IHRA.

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Dal lato opposto, hanno espresso il loro sostegno alla legge Azione e Italia Viva, mentre il gruppo di +Europa si è astenuto, con il deputato Riccardo Magi che ha scelto una posizione di non coinvolgimento diretto. Questa divergenza riflette un dibattito interno acceso e non risolto, che ha caratterizzato l'intera fase di discussione parlamentare.

La Protesta dei Riformisti e gli Emendamenti Bloccati

Una minoranza riformista all'interno del Partito Democratico si è distaccata dalla linea ufficiale di Schlein, esprimendo il proprio disagio per il voto contrario. Virginio Merola, ex sindaco di Bologna e deputato, ha dichiarato ai cronisti nel Transatlantico di Montecitorio di non potersi rassegnare a un voto negativo, considerando che la maggioranza di governo non aveva accettato emendamenti modificativi essenziali.

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Matteo Orfini, anch'egli deputato del Partito Democratico, ha evidenziato come la proposta di emendamento che sanciva la libera critica alle azioni politiche del governo di Israele fosse stata sistematicamente bocciata dal centrodestra. Questo blocco ha impedito il raggiungimento di un testo unitario, portando i riformisti a considerare l'astensione o il favore, seppur con riserve.

Tensioni in Aula e Accuse Reciproche

Il lungo pomeriggio di discussione in Aula è stato segnato da vari momenti di forte tensione e polemiche. L'opposizione, guidata da Gianni Cuperlo e Federico Gianassi, ha protestato energicamente quando esponenti della maggioranza hanno definito "vigliacchi assassini" i partigiani, riferendosi specificamente all'omicidio del filosofo fascista Giovanni Gentile.

Le critiche si sono abbattute anche sul presidente dell'aula Giorgio Mulè, accusato di non aver ammonito opportunamente la maggioranza per tali insulti ai partigiani. Un altro momento di attrito significativo si è verificato quando il deputato di Fratelli d'Italia Mauro Malaguti ha negato l'esistenza di un genocidio a Gaza, citando dati demografici positivi sul bilancio nascite e decessi.

La Reazione di Avs e le Conseguenze Politiche

La dichiarazione di Malaguti ha scatenato la immediata e ferma replica del leader di Avs Nicola Fratoianni. Fratoianni ha affermato che si era "frantumato il muro dell'oscenità", definendo quell'episodio una pagina nera nella storia del Parlamento italiano e sottolineando la gravità del contesto in cui si sono svolti i lavori.

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Nonostante gli appelli all'unanimità per mandare un segnale chiaro contro l'antisemitismo, l'impostazione negoziale è fallita. Come accaduto in Senato, dove la maggior parte dei senatori si era astenuta e i riformisti avevano votato a favore, alla Camera la linea della dirigenza PD ha prevalso, confermando la difficile situazione interna al partito e le divisioni con la maggioranza di governo.