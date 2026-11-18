La Camera dei Deputati ha rimosso simboli neofascisti da una mostra su Pino Rauti dopo le proteste del PD. Ecco i dettagli sulla polemica politica.

Il Parlamento italiano ha emanato un ordine diretto per la rimozione immediata di immagini considerate fasciste da una mostra esposta all'interno della Camera dei Deputati a Roma, dedicata a Pino Rauti. Questa decisione istituzionale è stata presa il 18 novembre 2026, in seguito a una forte reazione di condanna da parte dell'opposizione politica.

Rimozione Simboli Dopo Proteste Partito Democratico

L'amministrazione della Camera dei Deputati ha disposto che tutti i materiali grafici controversi fossero tolti dalla visualizzazione pubblica entro mercoledì mattina. L'ordine è giunto immediatamente dopo le proteste ufficiali del Partito Democratico, il principale partito di centrosinistra italiano, che aveva denunciato la presenza di elementi glorificanti l'epoca fascista all'interno delle sale istituzionali del paese.

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La mostra, intitolata "L'Uomo, Il Politico e L'Intellettuale", organizzava materiale proveniente dall'archivio familiare di Rauti, morto nel 2012, ed era sponsorizzata dal Ministero della Cultura. Tra gli elementi rimossi vi era una fotografia che ritraeva Rauti mentre parlava sotto una bandiera con una croce celtica, un simbolo storicamente associato ai movimenti neofascisti, insieme a ritratti espliciti del dittatore Benito Mussolini.

Polemica Storica Sul Movimento Sociale Italiano

Pino Rauti è stato una figura centrale del Movimento Sociale Italiano, un partito fondato dai sostenitori di Mussolini e oggi considerato il predecessore politico del partito di governo Fratelli d'Italia, guidato dall'attuale Premier Giorgia Meloni. Rauti si distinse anche per aver fondato il Centro Studi Ordine Nuovo negli anni Cinquanta, un'entità legata alla violenza estremista degli Anni di Piombo, sebbene fosse stato successivamente scagionato da tutte le accuse relative a quegli attentati.

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Alfredo Bazoli, un senatore del Partito Democratico, ha definito la mostra una celebrazione piuttosto che una presentazione storica, accusando gli organizzatori di tentare una revisione della storia italiana. Bazoli, la cui madre fu uccisa in un attentato a Brescia nel 1974 legato a Ordine Nuovo, ha sottolineato come lo sponsor principale del evento fosse composto da membri di Fratelli d'Italia, sostenendo che il partito abbia ancora legami con questo oscuro capitolo del passato nazionale.

Difesa Istituzionale E Posizione Della Premier

Federico Mollicone, parlamentare di Fratelli d'Italia e presidente della commissione cultura della Camera dei Deputati, ha difeso la mostra, sostenendo che l'obiettivo fosse esclusivamente quello di raccontare la traiettoria politica di Rauti. Mollicone ha argomentato che si trattava della storia di una tradizione politica italiana che ha lasciato un'eredità fondamentale, pur non negando la complessità del periodo storico.

La Premier Giorgia Meloni ha cercato di distanziarsi esplicitamente dal fascismo negli ultimi anni, affermando nel 2022 di non aver mai nutrito simpatia per il regime e sostenendo che non vi debba essere spazio per nostalgia fascista, razzismo o antisemitismo nel suo partito, nonostante le accuse di opposizione riguardo ai legami storici con la formazione politica di Rauti.