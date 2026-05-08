Parlare da soli: un comportamento comune o un sintomo di disagio?

Il caso di Garlasco ha riportato al centro del dibattito pubblico un comportamento tanto comune quanto enigmatico: parlare da soli. L’audio attribuito ad Andrea Sempio - registrato mentre si trovava in auto e parlava del delitto di Chiara Poggi - è stato interpretato dagli investigatori come un elemento potenzialmente significativo. Ma che cosa accade davvero nella mente di una persona quando verbalizza pensieri, ricordi o ipotesi senza interlocutori? E soprattutto: un soliloquio può essere considerato una confessione?

Il caso di Garlasco ha riportato al centro del dibattito pubblico un comportamento tanto comune quanto enigmatico: parlare da soli. L’audio attribuito ad Andrea Sempio - registrato mentre si trovava in auto e parlava del delitto di Chiara Poggi - è stato interpretato dagli investigatori come un elemento potenzialmente significativo.

Ma che cosa accade davvero nella mente di una persona quando verbalizza pensieri, ricordi o ipotesi senza interlocutori? E soprattutto: un soliloquio può essere considerato una confessione? Lo abbiamo chiesto a Giancarlo Cerveri, psichiatra, direttore del Dipartimento Salute mentale e dipendenze della Asst di Lodi e vicepresidente della Società italiana di psichiatria





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