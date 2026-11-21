La Roma sfida il Parma allo Stadio Tardini il 21 novembre alle 18:00. I giallorossi devono battere il tecnico per restare in corsa per lo scudetto dietro Inter e Lazio.

Il Parma accoglierà la Roma nello Stadio Tardini di Parma sabato 21 novembre per la dodicesima giornata di Serie A. La partita avrà inizio alle ore 18:00. Questa sfida è cruciale per entrambe le squadre: il Parma cerca di uscire dalla zona retrocessione sotto la guida di Gilardino, mentre la Roma, terza in classifica, deve vincere per mantenere il contatto con le insegtrici.

La situazione attuale dei club

La Roma si trova al terzo posto con 27 punti totali, distanziata di due lunghezze dalla Lazio che guida la classifica. La squadra guidata da Daniele De Rossi ha registrato otto vittorie e tre pareggi nelle prime undici giornate. L'Inter, secondo classificato, conta 28 punti con un pareggio e una sconfitta.

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La Lazio, al primo posto, conta 29 punti con nove vittorie e due pareggi. Il Milan si conferma al quarto posto con 24 punti, avendo sopravanzato il Como di Fabregas che ha subito un recente Ko. Il Frosinone di Alvini è sesto con 20 punti, seguito dalla Juventus di Spalletti a 18.

Dettagli della partita e trasmissioni

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno seguire l'evento tramite l'applicazione per smart TV compatibili, console di gioco come PlayStation e Xbox, TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

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I clienti Sky che dispongono dell'abbonamento Zona DAZN potranno accedere all'incontro sul canale DAZN 1, identificato come canale numero 214 della piattaforma. La partita rappresenta un momento di verità per la Roma, che non può permettersi errori.

L'importanza tattica per lo scudetto

La vittoria contro il Parma è fondamentale per la Roma. Il tecnico deve tenere il passo con Inter e Lazio. I giallorossi hanno dimostrato costanza con otto vittorie e tre pareggi. La pressione è alta per mantenere il terzo posto.

Il Parma di Gilardino cerca punti vitali. Il tecnico ha portato il team in zona retrocessione. La squadra deve migliorare per evitare la degradazione. La partita al Tardini sarà decisiva per entrambi i gruppi.