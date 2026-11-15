Parrocchetti verdi a Padova: ecco come comportarsi con gli uccelli autoctoni

I parrocchetti dal collare e monaci invadono Padova e Veneto. Il veterinario Ferdinando Zanin (Lipu) spiega che non sono pericolosi, ma va evitato il contatto diretto con gli esemplari selvatici.

I quartieri della città di Padova sono stati recentemente invasi da numerosi pappagalli verdi, un fenomeno che ha suscitato grande curiosità tra i residenti. Gli esemplari, riconoscibili per i loro colori vivaci, si avvistano spesso sugli alberi, sui tralicci dell'elettricità e sui tetti delle abitazioni. Le zone con il maggior numero di segnalazioni riguardano la cintura urbana padovana, creando uno scenario insolito per cittadini non abituati a questa presenza.

Origine della specie e diffusione nel Veneto

Questa popolazione è costituita da "parrocchetti", suddivisi principalmente in due specie: il parrocchetto dal collare e il parrocchetto monaco. Sebbene siano considerati originariamente una specie tropicale, nel tempo sono diventati una varietà autoctona anche in Italia, diffondendosi nelle regioni del sud ma anche nel nord, con una presenza significativa nel Veneto. La ricostruzione più accreditata suggerisce che i primi esemplari siano fuggiti dalle gabbie di proprietari privati.

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Una volta liberatisi, questi uccelli hanno trovato un ambiente favorevole, adattandosi all'habitat locale e iniziando a riprodursi con successo. Questa capacità di adattamento ha portato a una diffusione relativamente ampia della specie nell'area, trasformando una presenza occasionale in una realtà consolidata del paesaggio urbano e periurbano padovano.

Parere dell'esperto Ferdinando Zanin

Ferdinando Zanin, veterinario della Lipu e titolare della clinica specializzata in animali esotici "Veterinando" di Padova, chiarisce la situazione. Zanin spiega che i parrocchetti sono arrivati in Italia tramite vie commerciali, sia per importazione volontaria sia per fughe accidentali. Oggi, afferma l'esperto, si sono ambientati perfettamente nel clima locale, diventando di fatto una specie endemica non migratoria ma stanziale.

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Zanin rassicura i cittadini affermando che non vi è nulla da temere per la sicurezza pubblica. I parrocchetti non attaccano le persone, non sono velenosi per l'uomo né per altri mammiferi e si cibano prevalentemente di semi e frutta reperiti nell'ambiente. Il veterinario sottolinea inoltre che il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria è estremamente basso, poiché tali patologie sono solitamente portate da uccelli acquatici, mentre i parrocchetti selvatici hanno una probabilità di contagio trascurabile.

Comportamento corretto da adottare con gli esemplari

Nonostante la loro innocuità, il contatto diretto con i parrocchetti selvatici sconsiglia fermamente il contatto manuale nudo. La regola fondamentale è non toccarli a mani nude, poiché se un parrocchetto selvatico permette di avvicinarsi senza difendersi, è un chiaro sintomo che l'animale potrebbe essere malato o in difficoltà. Il becco di questi volatili può causare lesioni se maneggiati con scarsa precauzione, motivo per cui la manipolazione richiede estrema cura.

In caso di avvistamento di esemplari in difficoltà o comunque per segnalazioni generali, i cittadini sono invitati a contattare la Polizia Provinciale, i Carabinieri Forestali o i servizi veterinari dell'Ulss. Per il resto, la presenza di questi uccelli esotici può essere semplicemente apprezzata dall'alto, godendo dei loro colori sgargianti e del loro verso allegro, senza interferire con la loro vita naturale.