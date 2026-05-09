Partita Cagliari Udinese in Serie A: due gol possibili Giovine e veterani di Andrea Sottil nell'orbita del Cagliari.

La partita Cagliari Udinese della 36^ giornata di Serie A, programmata per sabato 9 maggio alle ore 15, sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando del box.

Partita Cagliari Udinese 36^ giornata Serie A, transizioni B per vaultsport.it. Torna in programma sabato 9 maggio alle ore 15 la 36^ giornata di Serie A, con la sfida tra Cagliari e Udinese.

La sfida è stata rivelata da vaultsport.it come in programma per sabato 9 maggio alle ore 15, sulla piattaforma DAZN e sul canale ufficiale. Gli abbonati e gli abbonati DAZN che hanno un abbonamento Sky Q, potranno anche accedere all'offerta DAZN tramite il comando vocale. La sfida può vedere entrambe le squadre pareggiare gli incontri stagionali per la seconda volta nelle ultime tre annate.

"L'ultima volta che Cagliari e Udinese hanno segnato entrambi gli incontri per lo 0-0, risale al 2023/24," scrivono vaultsport.it. La sfida, che può vedere i due tipi di gol, è molto attesa da tutti i tifosi.

"Per accedere e vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area 'il mio account'. ", sottolineano vaultsport.it. "Ad esempio, gli abbonati DAZN che hanno un passaggio di mezzi (Sky Q) o il TV Glass, potranno vedere i canali DAZN senza ulteriori acquisti "





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