Partite Iva forfettarie: ansia da soglia 85 mila euro e crescita frenata

Il 93% dei professionisti temono l'aumento fiscale superando gli 85 mila euro. Il governo valuta innalzare il limite a 100 mila euro per incentivare la crescita economica.

Un'indagine condotta dalla società Fiscozen ha rivelato come la soglia di fatturato di 85 mila euro rappresenti un vero e proprio muro psicologico ed economico per i professionisti italiani. Il 93% di coloro che si avvicinano a questo limite adotta comportamenti difensivi, rinviando nuovi incarichi o fatturando solo dopo il capodanno per evitare di passare al regime ordinario. Questa scelta, diffusa tra i lavoratori autonomi, evidenzia come il sistema fiscale attuale possa paradossalmente disincentivare la crescita professionale piuttosto che promuoverla.

La frenata operativa dei professionisti italiani

La ricerca evidenzia dati sorprendenti sulle abitudini lavorative degli italiani: il 55% dei soggetti vicino al tetto decide di spostare gli incassi all'anno successivo, mentre il 39% ferma sostanzialmente l'attività, andando in ferie o dedicandosi ad altro. Solo il 7% accetta di superare il limite e affrontare il cambio di regime. Questi numeri indicano una forte distorsione nel mercato del lavoro autonomo, dove il timore fiscale prevale sull'espansione commerciale. La preoccupazione principale riguarda l'aumento delle imposte e la maggiore complessità burocratica del regime ordinario, che non sembra essere compensata da un reale aumento del guadagno netto.

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Ansia fiscale e protezione del reddito netto

Il 92% delle decisioni di rallentare rispondono alla necessità di proteggere il guadagno netto. Chi ha pochi costi da dedurre teme che il passaggio comporti un onere fiscale troppo elevato. Per quasi sette intervistati su dieci, avvicinarsi al limite genera ansia o frustrazione. Da un lato c'è la possibilità di aumentare il giro d'affari, dall'altro il timore che il maggior fatturato non si traduca in più soldi in tasca. Il restante 32% prova invece soddisfazione per la gestione autonoma dei tempi. Nonostante le paure, il 97% degli intervistati dichiara di apprezzare la semplicità e la chiarezza delle regole del regime agevolato.

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La proposta del governo per superare il limite

Per questo scenario, il governo pensa di innalzare la soglia a 100 mila euro per il regime forfettario, con l'obbligo di versare l'IVA per la quota eccedente. L'85% degli intervistati considera questo nuovo limite uno strumento per lavorare con maggiore tranquillità. Il 49% dichiara che potrebbe operare con prospettive più ampie, il 22% avvierebbe lavori finora accantonati per paura e il 13% avrebbe più margine per investire in strumenti e collaboratori. Questa proposta si inserisce nel dibattito sulla flat tax e sull'efficacia del regime attuale nel contrasto all'evasione fiscale.

Dibattito politico e percezione dei professionisti

Alcuni esponenti politici ed economisti sostengono che il regime agevolato possa favorire trattamenti fiscali disomogenei rispetto al lavoro dipendente. Gli intervistati da Fiscozen respingono questa lettura, considerando il forfettario uno strumento per lavorare in regola e far emergere attività sommerse. Una quota del 6% teme di dover aumentare i prezzi ai clienti privati per compensare l'IVA, rischiando di perderli. Le voci di chi vive ogni giorno il regime sono finalmente emerse nel dibattito, mostrando come la semplificazione sia vitale per il lavoro autonomo, pur richiedendo aggiustamenti per non soffocare la crescita economica del Paese.