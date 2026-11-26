Il Partito di Centro svedese ha appoggiato Ulf Kristersson per formare il governo. La mossa rompe lo stallo politico post-elettorale e apre alla formazione di un esecutivo di minoranza.

Stoccolma, 26 novembre - Il Partito di Centro svedese ha annunciato la propria intenzione di sostenere il primo ministro ad interim Ulf Kristersson del partito di destra dei Moderati nella formazione di un nuovo esecutivo. Questa mossa strategica promette di risolvere l'impasse politica che ha paralizzato la Svezia da settembre, quando il blocco di centro-destra ha perso la maggioranza parlamentare nelle elezioni legislative.

La Svolta Politica Del Partito Di Centro

Elisabeth Thand Ringqvist, leader del Partito di Centro, ha dichiarato ufficialmente che il suo partito raccomanderebbe di votare a favore di Kristersson nella sessione parlamentare prevista per lunedì prossimo. Questa decisione segna un cambiamento significativo rispetto alla linea di campagna elettorale, che prevedeva il sostegno a un governo di centro-sinistra guidato dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson.

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La dichiarazione di Thand Ringqvist indica che il Partito di Centro parteciperà a un governo quadripartitico proposto dal presidente del Parlamento. Tale formazione includerebbe i Moderati, i Liberali, i Democratici Cristiani e il Partito di Centro, creando un'ampia coalizione di centro-destra.

Dinamiche Del Voto E Opinioni Interne

Nonostante l'annuncio ufficiale, la procedura non è ancora definitiva. Thand Ringqvist ha precisato che la decisione adottata dal comitato esecutivo e dal gruppo parlamentare non è stata unanime. Pertanto, non è ancora certo che il consiglio direttivo del partito, composto da rappresentanti delle sezioni distrettuali, confermerà il sostegno a Kristersson.

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Il voto di conferma del consiglio è un passo fondamentale necessario prima della seduta parlamentare di lunedì. Se il consiglio si mostrasse restio o si opponesse, la strada per Kristersson si chiuderebbe di nuovo, lasciando aperta la possibilità di un nuovo tentativo per Magdalena Andersson.

Lo Stallo Del Centro-Sinistra E Il Ruolo Della Sinistra

La crisi politica attuale nasce dal fallimento ripetuto delle parti di opposizione di centro-sinistra nel raggiungere un accordo sulla ripartizione del potere. Il nodo irrisolto riguarda l'esclusione del Partito di Sinistra dalla composizione governativa, un requisito posto dal Partito di Sinistra stesso che ha bloccato la via al governo guidato da Magdalena Andersson.

I quattro partiti di centro-sinistra hanno ottenuto una stretta maggioranza nelle elezioni di settembre, ma le divergenze interne hanno impedito la formazione di un esecutivo stabile. Il rifiuto del Partito di Centro di cedere alle richieste del Partito di Sinistra ha reso impossibile un accordo, favorendo ora un riavvicinamento al campo di destra.

Impatto Sul Governo E Prospettive Future

Per governare efficacemente, la coalizione di centro-destra avrà bisogno del sostegno del partito di estrema destra dei Democratici Svedesi per la legislazione chiave, come il bilancio statale. Il presidente del Parlamento ha già programmato il voto per determinare se Kristersson deve assumere la guida del governo, in attesa dell'esito delle consultazioni interne del Partito di Centro.

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Se il sostegno di Kristersson viene meno o se il tentativo di Magdalena Andersson dovesse fallire nuovamente, la costituzione svedese prevede lo svolgimento di nuove elezioni entro tre mesi. Questo scenario porterebbe a un'ulteriore incertezza politica per il paese nordico, ma al momento le possibilità per Kristersson sono nettamente aumentate.