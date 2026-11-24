Il Partito di Sinque tedesco espelle Vanessa Emde per 33 voti su 44, rimuovendo l'ultimo blocco nei negoziati di coalizione con SPD e Verdi a Berlino dopo le elezioni.

Il Partito di Sinque tedesco ha ufficialmente espulso la deputata Vanessa Emde dal suo gruppo parlamentare nel Parlamento regionale di Berlino martedì 24 novembre 2026, una decisione che rimuove l'ultimo ostacolo significativo per la formazione del nuovo governo statale. Con la rimozione di Emde, che aveva attirato intense critiche per presunti legami con l'antisemitismo, i negoziati per creare una coalizione di governo sono stati ripuliti da una seria crisi politica che minacciava di bloccare la transizione di potere nel Land capitale.

Procedura di espulsione e voto parlamentare

Tobias Schulze, copresidente del gruppo parlamentare di Sinque a Berlino, ha annunciato che su un totale di 44 rappresentanti presenti, 33 hanno votato a favore dell'espulsione di Emde. Questo risultato supera ampiamente la soglia costituzionale dei due terzi richiesta per espellere un membro del gruppo parlamentare, confermando la solidità della maggioranza interna al partito contro la figura controversa.

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La decisione è stata presa dopo una lunga procedura interna che ha visto il gruppo parlamentare valutare attentamente le azioni e le dichiarazioni della deputata. Schulze ha spiegato ai giornalisti che la collaborazione con la 45enne non era più possibile dopo che Emde aveva ritirato il proprio sostegno a una dichiarazione formale sulla lotta all'antisemitismo e aveva organizzato una protesta aperta contro la leadership del partito.

Rottura delle trattative di coalizione superata

L'espulsione di Vanessa Emde permette ora al Partito di Sinque di procedere senza ritardi nelle trattative con i partiti di centro-sinistra, ovvero i Socialdemocratici (SPD) e i Verdi, che avevano posto fermi limiti alla loro partecipazione in una coalizione guidata da Sinque. Il Partito di Sinque, guidato in campagna elettorale dalla candidata di punta Elif Eralp, è emerso come la forza politica più votata nelle elezioni regionali del 20 settembre, ottenendo il 25,7% dei voti.

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Prima di questa decisione, le trattative erano state oscurate dalle preoccupazioni espresse da SPD e Verdi riguardo alla gestione dell'antisemitismo e al ruolo del conflitto tra Israele e Gaza all'interno della sezione berlinese di Sinque. La presenza di Emde nel gruppo era vista come un rischio politico inaccettabile per questi partiti alleati potenziali, che temevano di perdere credibilità elettorale e supporto pubblico.

Con la rimozione di Emde, il rischio di un collasso totale dei negoziati per formare il prossimo governo statale berlinese è stato scongiurato. Questo permette ora ai tre partiti di concentrarsi sulle domande di policy e sulla distribuzione degli incarichi di governo, aprendo la strada a una possibile amministrazione di Sinque con il supporto esterno o interno di SPD e Verdi.

Reazioni politiche e critiche dal cancelliere

La prospettiva di una coalizione guidata da Sinque a Berlino aveva già suscitato vive critiche da parte del Cancelliere federale Friedrich Merz e del suo partito conservatore. Merz ha descritto pubblicamente la fazione di Sinque a Berlino come estremista e ha avvert esplicitamente SPD e Verdi, suoi partner nella coalizione di governo federale, di non unirsi a tale alleanza a livello locale.

Le accuse mosse contro Vanessa Emde includono la presunta messa in discussione del diritto all'esistenza di Israele e il mantenimento di stretti legami con attivisti filopalestinesi che, secondo gli oppositori politici, avrebbero espresso sostegno a gruppi militanti. Queste accuse hanno creato un clima di tensione all'interno del movimento di sinistra tedesco, portando a una profonda crisi di identità e direzione politica.

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Diniego delle accuse e contesto elettorale

Vanessa Emde, che ha vinto un mandato diretto nel quartiere berlinese di Neukölln, una zona eterogenea con grandi comunità di immigrati, ha categoricamente negato tutte le accuse rivoltele contro di lei. Ha affermato pubblicamente di rimanere pienamente impegnata nella lotta contro l'antisemitismo, distinguendo tra la critica alla politica israeliana e l'antisemitismo, e di difendere i diritti dei palestinesi come parte del suo mandato elettorale.

Nonostante il suo diniego, la decisione del gruppo parlamentare ha segnato un punto di svolta nella politica berlinese, dimostrando la volontà della direzione di Sinque di separarsi dalle posizioni più controverse per preservare la possibilità di governare. Questa mossa potrebbe influenzare il dibattito nazionale sul ruolo di Sinque nella politica tedesca e sulla sua capacità di integrarsi in coalizioni di governo a livello federale in futuro.