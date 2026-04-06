Pasqua: Maxi-sequestro della Guardia Costiera nel Lazio, ricci di mare senza tracciabilità e sanzioni per oltre 35.000 euro

La Guardia Costiera del Lazio intensifica i controlli in vista delle festività pasquali, sequestrando oltre 350 chili di prodotti ittici irregolari e multando operatori per 35.000 euro. L'operazione ha evidenziato gravi mancanze nella tracciabilità e nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, con particolare attenzione al caso dei ricci di mare privi di informazioni sulla provenienza.

Le ispezioni della Guardia Costiera nel Lazio , in vista delle festività pasquali, hanno portato alla luce numerose irregolarità nel settore ittico, con particolare attenzione alla mancanza di tracciabilità e al rispetto delle normative vigenti.

L'operazione, che si è concentrata sul litorale laziale, ha visto il sequestro di ingenti quantitativi di prodotti ittici non conformi e l'applicazione di sanzioni amministrative significative, evidenziando l'impegno costante delle autorità nel tutelare la salute dei consumatori e la salvaguardia delle risorse marine. L'intervento ha coinvolto ispezioni approfondite in ristoranti, pescherie e mercati rionali, con l'obiettivo di garantire la legalità della filiera e prevenire la commercializzazione di prodotti provenienti da attività illecite.\In particolare, gli uomini della Guardia Costiera hanno focalizzato l'attenzione sulla mancanza di tracciabilità, un aspetto cruciale per garantire la sicurezza alimentare e la provenienza dei prodotti. A Santa Marinella, ad esempio, sono stati sequestrati oltre 20 chili di polpa di riccio di mare, conservata in vaschette di alluminio e priva delle necessarie informazioni sulla provenienza. Tale mancanza rende impossibile risalire alla filiera produttiva e verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Complessivamente, le verifiche hanno portato al sequestro di oltre 350 chili di prodotti ittici irregolari e all'irrogazione di sanzioni per un valore di 35.000 euro. L'operazione, intensificata in vista delle festività pasquali, ha coinvolto tutti i 360 chilometri di costa laziale, estendendosi sia in mare che nell'entroterra, dal confine con la Toscana a quello con la Campania. I controlli hanno riguardato anche la cattura illegale di specie ittiche protette, come il pesce spada e il tonno, e la verifica della tracciabilità nei centri di preparazione pasti destinati alle mense scolastiche.\L'operazione della Guardia Costiera si inserisce in un contesto di costante impegno nella tutela delle risorse ittiche e nella salvaguardia della legalità. Il direttore marittimo del Lazio, capitano di Vascello Cosimo Nicastro, ha sottolineato l'importanza di tale impegno, soprattutto in un periodo come quello pasquale, caratterizzato da un aumento della domanda di prodotti ittici e, di conseguenza, da un maggiore rischio di immissione sul mercato di prodotti irregolari. Il sistema di controlli a 360 gradi messo in campo dalla Guardia Costiera mira a garantire la qualità e la sicurezza del prodotto ittico destinato ai consumatori, proteggendo la salute pubblica e preservando l'ambiente marino. L'impegno delle autorità competenti è volto a contrastare le attività illecite, a garantire la tracciabilità dei prodotti e a tutelare i consumatori, promuovendo una filiera ittica trasparente e rispettosa delle normative





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