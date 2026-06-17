Pasquale Terracciano ricorda Carlo Ginzburg: l'euforia dell'ignoranza e la microstoria

Il professor Pasquale Terracciano, allievo indiretto di Carlo Ginzburg, ripercorre la figuresa dello storico scomparso, teorico della microstoria. Attraverso aneddoti personali e analisi metodologica, emergesa l'approccio ginzburgiano basato sull'attenzione ai margini, agli indizi e al caso, sempre accompagnato da una curiosità allegra e da un fastidio per le banalità. Un ritratto intellettuale che celebra l'euforia dell'ignoranza e la sfida di interrogarsi sulla distanza tra presente e passato.

Pasquale Terracciano , 45 anni, professore di Storia della filosofia a Tor Vergata a Roma, studioso del Cinquecento e del Novecento, è stato un allievo, in parte diretto e soprattutto indiretto, di Carlo Ginzburg .

Nel 2006, quando il grande storico sbarcò alla Normale di Pisa di ritorno da UCLA in California, Terracciano seguì le sue lezioni per il dottorato. Ne scaturì un dialogo durato fino alla morte di Ginzburg: L'impatto del suo arrivo a Pisa fu fortissimo - racconta Terracciano - al suo primo corso c'erano studenti, dottorandi, professori. E si proseguiva la discussione sui temi sollevati negli aperitivi e nelle cene, si dibatteva nelle varie piazze della città.

Terracciano ricorda il primo incontro nel 2005 a un convegno su Lisa Foa. Gli studenti lo circondavano, ponendogli domande, e il più ardimentoso propose un'intervista per la loro rivista sull'uso pubblico della storia. Siamo dopo le guerre in Iraq e Afghanistan. Ginzburg rispose: Ma certo, lo farò volentieri dopo che mi avrete trovato un uso privato della storia.

Ovviamente l'intervista non si fece mai. Mi colpì la sua affabilità, cordialità, gentilezza e disponibilità verso tutti. E nello stesso tempo il suo fastidio per l'ovvio, la banalità e la generalizzazione. Portava avanti l'euforia dell'ignoranza.

Nella ricerca per Ginzburg era fondamentale il caso nelle due accezioni: la casualità e i casi specifici, come eccezioni che illuminano la norma ma di cui non si deve rimanere schiavi. In questo senso, la sua cifra di studioso era opposta a Kant. Il paradigma iniziale fu quello della microstoria ma poi si evolse verso l'attenzione a indizi, tracce, omissioni. Seguendo la storia da una prospettiva marginale che consente di ricostruire grandi quadri.

La microstoria fu una corrente di ricerca storiografica di cui Ginzburg fu il più noto autore e teorico. Ad aver reso nota la corrente fu il testo che compie adesso 50 anni: da una zona periferica come il Friuli che ospita la piccola storia del mugnaio Menocchio si allarga all'Inquisizione e al cosmo di idee, pensieri e possibili letture.

L'interesse per lo storico è proprio avanzare cercando i non detti, le forzature, le possibili verità di ciò che pensa il mugnaio. Poi Ginzburg proseguì elaborando e affinando il metodo nella lettura della storia intellettuale. Leggendo contropelo i testi creava una costellazione come una serie di lastre fotografiche sovrapposte. L'idea è che se lavoriamo sui margini e sovrapponiamo le figure abbiamo qualcosa di simile alla realtà che di per sé non è rappresentabile perché sfugge.

Si può dire che per lui stregoneria e folklore rappresentavano la cultura dal basso mentre Inquisizione e morale la cultura dall'alto? In quella fase certamente sì. Però con il caveat di non lasciarsene assorbire. Ginzburg sa che anche lo storico ha le sue lenti e categorie, proprio come l'inquisitore e il giudice.

Il problema è tenere insieme le parole e le categorie dell'interrogato e dell'interrogante. Il paragone fra giudice e storico torna in chiave però diversa anche nel suo libro sul caso Sofri, dove non pone il problema del rapporto tra cultura alta e bassa bensì quello dell'onere della prova rispetto a un'accusa che per Ginzburg si rivela infondata. Ginzburg seguiva il metodo dell'induzione, dal particolare all'universale. Lo storico come il medico, il detective, la spia?

Hanno qualcosa di giallistico. Nella sua rete di autori che considera maestri, con lo storico Marc Bloch e Marcel Proust, c'è anche Arthur Conan Doyle per la ricerca di indizi, segnali e silenzi. Poi, la sua curiosità rendeva le lezioni vastissime, fino a geologia, scienze naturali e darwinismo. Lo storico ricostruisce il terreno da frammenti incrostati: i meccanismi sono simili a chi lavora sui fossili.

Ginzburg mette al centro la difficoltà di interrogarsi sulla distanza fra noi e la realtà storica. Ma la sua lezione è: non rinunciare a farlo, essere scrupolosi e allegri nell'osare. È bello ricordare proprio l'allegria che riusciva a trasmettere. Un'euforia dell'ignoranza.

Anche a 87 anni. A febbraio abbiamo presentato il suo ultimo libro, è stata una delle sue ultime uscite pubbliche. Eppure è stata una conversazione ancora vivace, molto ricca e piena di risate. Colloquio con Pasquale Terracciano, che è stato allievo del teorico della microstoria.

Metteva al centro la difficoltà di interrogarsi sulla distanza fra noi e la realtà storica. Ma la sua lezione è: non rinunciare a farlo, essere scrupolosi e allegri nell'osare: eccola l'euforia dell'ignoranza





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carlo Ginzburg Microstoria Pasquale Terracciano Storiografia Metodo Storico Menocchio Indizi Tracce Ignoranza Euforia Tor Vergata Normale Di Pisa Storia Intellettuale Inquisizione Case Study Kant Marc Bloch Arthur Conan Doyle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Morto lo storico Carlo Ginzburg, aveva 87 anniTeorico della 'microstoria', ha lasciato il segno con le sue ricerche sulla stregoneria e le credenze popolari

Read more »

Addio a Carlo Ginzburg, grande storico italianoÈ morto Carlo Ginzburg, padre della microstoria e autore de Il formaggio e i vermi. Aveva 87 anni

Read more »

Addio a Carlo Ginzburg, lo studioso teorico della 'microstoria'Con i suoi studi sulle credenze popolari, l’eresia e il rapporto tra verità e storia, Carlo Ginzburg ha lasciato un segno profondo nella cultura contemporanea, diventando uno degli intellettuali italiani più apprezzati e letti a livello...

Read more »

Morto Carlo Ginzburg: lo storico che ha rivoluzionato il modo di raccontare il passatoCarlo Ginzburg, lo storico italiano più famoso e tradotto a livello internazionale, è morto all'età di 87 anni. Ha dedicato la sua vita a esplorare il passato con un approccio sperimentale e comparato, accendendo un faro su casi minuscoli e storie di persone comuni e dimenticate.

Read more »