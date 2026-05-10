Passaggiatori della nave colpita da hantavirus considerati contatti ad alto rischio

Tutti i passeggeri della nave colpita da un’epidemia mortale di hantavirus sono considerati contatti ad alto rischio come misura precauzionale, ha detto l’agenzia europea per la salute pubblica in vista del previsto ancoraggio della nave domenica al largo dell’isola spagnola di Tenerife. I passeggeri senza sintomi saranno rimpatriati per auto-quarantena attraverso un trasporto appositamente organizzato, non con voli commerciali regolari, dai rispettivi Paesi.

Tutti i passeggeri di una nave colpita da hantavirus sono considerati contatti ad alto rischio, dice l’Agenzia sanitaria dell’Unione europea. La nave da crociera MV Hondius attira al largo del porto di Capo Verde, mentre i passeggeri non possono scendere dalla nave, mentre le autorità sanitarie indagano su sospetti casi di hantavirus a bordo della nave, nel porto di Praia, Capo Verde, 4 maggio 2026.

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