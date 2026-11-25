Il ministero degli Esteri indiano ha sospeso l'uso del passaporto di Saurav Das per chiarimenti sulla nascita. Il leader del movimento Cockroach Janta Party ha denunciato censura.

Il Ministero degli Affari Esteri dell'India ha notificato ufficialmente a Saurav Das, principale portavoce del Cockroach Janta Party, il divieto temporaneo di utilizzare il proprio passaporto. Questa misura è stata resa pubblica mercoledì 25 novembre 2026 da un funzionario del Ministero a New Delhi, mentre Das si trova attualmente in India dopo essere stato fermato in aeroporto. Le autorità competenti hanno richiesto al leader del movimento di fornire chiarimenti ufficiali riguardo alle informazioni sul suo luogo di nascita prima di poter riottenere il documento di viaggio per l'espatrio.

Dettagli Tecnici Sul Blocco Del Passaporto

Le autorità preposte al rilascio dei passaporti hanno emesso il segnale di avvertimento poiché è stata riscontrata una discrepanza nei dati anagrafici forniti da Das. Randhir Jaiswal, portavoce del Ministero degli Affari Esteri indiano, ha dichiarato durante una conferenza stampa regolare che il documento viene sospeso ogni volta che viene segnalata o rilevata una mancanza di corrispondenza nelle informazioni fornite dal richiedente.

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Secondo quanto spiegato da Jaiswal, tale discrepanza equivale a una supposizione di soppressione dei fatti da parte del titolare del documento. Di conseguenza, il Ministero ha esplicitamente consigliato a Das di non utilizzare il passaporto fino al momento in cui non avrà presentato la sua risposta formale e definitiva alla richiesta di chiarimenti. Questa procedura segue gli standard amministrativi per la validazione dei documenti di identità internazionali.

Accuse Di Censura Dal Leader Del Movimento

Saurav Das ha reagito con fermezza alla decisione delle autorità, accusando apertamente il governo guidato dal primo ministro Narendra Modi di cercare di mettere a tacere il dissenso politico. Il leader del movimento sostiene che il blocco del passaporto rappresenti un tentativo deliberato di soffocare il dibattito pubblico e limitare la libertà di espressione dei cittadini indiani.

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La tensione è esplosa lunedì, quando Das è stato fermato all'aeroporto di Delhi solo poche ore prima della partenza prevista per Londra. Il viaggio era programmato specificamente per permettersi di tenere un discorso importante davanti a un pubblico di studenti britannici, un evento che il movimento considera cruciale per la visibilità delle proprie rivendicazioni.

Le accuse di Das contro l'amministrazione di Modi evidenziano una crescente polarizzazione nel paese. Il leader del Cockroach Janta Party ritiene che le misure restrittive non siano motivate da questioni burocratiche legittime, ma siano invece strumenti politici per impedire la partecipazione di figure di protesta a eventi internazionali. Questa interpretazione mette in luce la difficoltà del movimento nel navigare le regole amministrative del paese.

Impatto Legale E Prossimi Passi Giuridici

In risposta al blocco impostogli dalle autorità statali, Saurav Das ha deciso di intraprendere una strada legale per contestare la decisione governativa. Come riportato dal sito di notizie legali LiveLaw, il leader ha presentato un ricorso formale presso l'Alta Corte di Delhi. La richiesta mira a ottenere un inibitoria contro l'applicazione del divieto di viaggio imposto dal Ministero.

La procedura giudiziaria è già stata fissata per i prossimi giorni, con l'udienza prevista per giovedì. L'Alta Corte di Delhi dovrà esaminare la legittimità del rifiuto di rilasciare il documento di viaggio e valutare se le motivazioni addotte dalle autorità competenti siano sufficienti a giustificare una limitazione così significativa della libertà di movimento del cittadino.

Il risultato di questa udienza potrebbe avere implicazioni significative per la gestione dei documenti di viaggio in India e per il trattamento dei leader politici di opposizione. I legali di Das stanno sostenendo che la procedura seguita dal Ministero non rispetti i diritti costituzionali dei cittadini in materia di viaggio all'estero.

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Contesto Protesta E Storico Delle Contese

Il blocco del passaporto di Saurav Das si inserisce in un contesto di tensioni politiche più ampie che coinvolgono il Cockroach Janta Party e il governo centrale. Das era tra quattordici persone che, il 13 ottobre, hanno scavalcato le barricate per entrare nell'osservatorio astronomico Jantar Mantar nel centro di Delhi. L'ingresso è avvenuto il giorno dopo che la struttura era stata rimossa dall'elenco ufficiale dei luoghi designati per le proteste pubbliche.

Quest'azione diretta ha portato alla detenzione di Das per alcuni giorni, segnando un precedente di durissima repressione delle manifestazioni non autorizzate. L'evento di ottobre ha acuito la conflittualità tra il movimento giovanile e le forze dell'ordine, creando un clima di sfiducia reciproca che persiste ancora oggi.

Inoltre, Das ha guidato migliaia di giovani sostenitori in una campagna per le dimissioni del presidente della Commissione elettorale, Gyanesh Kumar. I critici sostengono che le recenti revisioni delle liste elettorali favoriscano il Bharatiya Janata Party di Narendra Modi, alimentando le accuse di manipolazione del sistema democratico. Queste contestazioni hanno radicato il movimento nel tessuto sociale indiano.

La presenza del Cockroach Janta Party sulla scena politica è aumentata significativamente dopo un sit-in durato settimane all'inizio di quest'anno. Le proteste hanno avuto un impatto concreto, costringendo il ministro dell'Istruzione Dharmendra Pradhan alle dimissioni. La causa era stata la fuga di notizie sui testi d'esame, un evento che ha minato la fiducia dei cittadini nelle istituzioni educative governative.