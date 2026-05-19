Passeggero morde un assistente di volo durante volo di emergenza

Un passeggero ha morso un assistente di volo durante un volo di quasi 18 ore da Canberra a Perth, interrompendo il viaggio poco dopo il decollo. La compagnia aerea ha bandito a vita il passeggero e dichiarato la massima priorità alla sicurezza dei clienti e del personale.

Un passeggero ha morso un assistente di volo durante un volo di quasi 18 ore da Canberra a Perth, interrompendo il viaggio poco dopo il decollo.

La compagnia aerea ha bandito a vita il passeggero e dichiarato la massima priorità alla sicurezza dei clienti e del personale. Solo un mese prima, un altro passeggero aveva insultato e preso a calci un assistente di volo e morso un passeggero durante un volo della stessa compagnia. La tolleranza verso comportamenti minacciosi o aggressivi sui voli è zero





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Travel Passeggero Assistente Di Volo Aggressione Aereo Tolleranza Zero Comportamenti Minacciosi Incidenti A Bordo Compiacere La Massima Priorità Alla Sicurezza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Panico a bordo: passeggero morde un'assistente di volo. L'aereo è costretto a cambiare rottaÈ successo su un volo Qantas decollato da Melbourne, in Australia, e diretto a Dallas, negli Stati Uniti. L'uomo è stato immobilizzato da altri passeggeri prima dell'atterraggio nella Polinesia francese. La compagnia: 'Tolleranza zero'

Read more »

'Voglio uscire a fumare una sigaretta': passeggero ubriaco aggredisce e morde un assistente di volo, aereo dirottatoUn passeggero ubriaco ha morso un assistente di volo sul volo Melbourne-Dallas: aereo dirottato a Tahiti, divieto a vita per l'uomo.

Read more »

Croazia, passeggero a bordo riprende l’aereo mentre esce di pista a SpalatoUn video ripreso da un passeggero a bordo di un volo Croatia Airlines sta attirando grande attenzione online, mostrando in tempo reale il momento in cui un Airbus A220-300 ha interrotto la corsa...

Read more »

Maldive, arrivati a Malpensa i venti italiani della 'Duke of York'Un passeggero: 'Anche io mi sono immerso quel giorno, le condizioni non erano male' (ANSA)

Read more »