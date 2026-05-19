Passeggero morde un assistente di volo durante volo di emergenza

Un passeggero ha morso un assistente di volo durante un volo di quasi 18 ore da Canberra a Perth, interrompendo il viaggio poco dopo il decollo. La compagnia aerea ha bandito a vita il passeggero e dichiarato la massima priorità alla sicurezza dei clienti e del personale.
Un passeggero ha morso un assistente di volo durante un volo di quasi 18 ore da Canberra a Perth, interrompendo il viaggio poco dopo il decollo.
La compagnia aerea ha bandito a vita il passeggero e dichiarato la massima priorità alla sicurezza dei clienti e del personale. Solo un mese prima, un altro passeggero aveva insultato e preso a calci un assistente di volo e morso un passeggero durante un volo della stessa compagnia. La tolleranza verso comportamenti minacciosi o aggressivi sui voli è zero
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