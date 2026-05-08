Passeggiate con gli asini sulla spiaggia di Coney Beach a rischio: il divieto esteso a tutti gli animali

La famiglia Bateman, che gestisce le passeggiate con gli asini sulla spiaggia di Coney Beach da oltre un secolo, si trova in difficoltà dopo l'estensione del divieto a tutti gli animali. La decisione del consiglio comunale di Bridgend ha diviso la comunità locale, con opinioni contrastanti sull'impatto turistico e sul benessere degli animali.

Le tradizionali passeggiate a dorso d’asino sulla spiaggia di Coney Beach , a Porthcawl (contea di Bridgend ), stanno per essere interrotte dopo che il divieto, inizialmente riferito ai cani, è stato esteso a tutti gli animali.

La decisione ha avuto un impatto diretto sulla famiglia Bateman, che gestisce questa attività da oltre 100 anni. Jay Bateman, 35 anni, ha raccontato che l’attività appartiene alla sua famiglia dal 1918 e che si sono occupati della manutenzione della spiaggia e dei cestini per i rifiuti. La chiusura rappresenta una perdita economica importante e una situazione difficile da gestire. La famiglia dovrà continuare a mantenere gli asini tutto l’anno, senza poterli più utilizzare per le attività stagionali.

Bateman ha sottolineato il possibile effetto negativo sul turismo, già colpito dalla recente chiusura del parco divertimenti Coney Beach. Il consiglio comunale di Bridgend, che ha recentemente assunto la gestione dell’area, ha precisato che le attività stagionali precedenti dipendevano dalla vecchia amministrazione.

Le nuove restrizioni si aggiungono a quelle già in vigore per i cani (dal 1° maggio al 30 settembre) e ora estendono il divieto a tutti gli animali, rendendo impossibile rilasciare licenze per passeggiate con asini o pony durante l’estate. Il provvedimento riguarda le spiagge di Rest Bay, Coney Beach, Town Beach e Trecco Bay, mentre Newton Beach, Sker Beach e Pink Bay restano accessibili per tutta la stagione estiva. La scelta ha diviso profondamente la comunità locale.

David Morgan, 74 anni, residente a Newton, ha criticato la decisione definendola dannosa per l’identità turistica della zona. Ha evidenziato come la combinazione tra il divieto e la riduzione dei parcheggi possa ridurre ulteriormente le presenze. Di opinione opposta Jacqui Howe, fondatrice dello Springwood Sanctuary di Carmarthen, che ospita asini e cavalli. Secondo lei, le passeggiate con gli animali possono risultare molto sconvolgenti e incidere negativamente sull’esperienza turistica.

Ha sottolineato anche le difficoltà per gli asini esposti al caldo delle spiagge. Nel frattempo, il consiglio comunale ha dichiarato che il progetto di riqualificazione del lungomare di Porthcawl porterà nuove attività e bancarelle nell’area. Un portavoce ha confermato che sono in valutazione diverse manifestazioni di interesse per introdurre nuove attività stagionali a Coney Beach





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