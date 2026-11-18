Carabinieri di Polcenigo smascherano un conducente che utilizzava tecnologia nascosta per imbrogliare all'esame della patente. Ecco i dettagli.

Una operazione condotta dai Carabinieri ha portato alla luce un sofisticato tentativo di frode ai danni della prova teorica per il conseguimento della patente di guida. L'evento si è verificato a Spilimbergo, in provincia di Pordenone, coinvolgendo un uomo di 35 anni, cittadino del Burkina Faso e residente stabile nel comune friulano. La condotta del candidato ha destato immediatamente il sospetto del personale responsabile della Motorizzazione Civile durante lo svolgimento della verifica scritta, innescando una procedura di controllo che ha portato alla scoperta di apparecchiature elettroniche complesse.

Dettagli dell'operazione di polizia

Il candidato di 35 anni è stato intercettato mentre effettuava la prova teorica per ottenere la licenza di guida. Durante la sessione, il soggetto ha manifestato un comportamento anomalo e ripetitivo, consistente nel toccarsi frequentemente la tasca dei pantaloni. Questo gesto inconsueto ha attirato l'attenzione del personale della Motorizzazione, il quale ha ritenuto necessario allertare tempestivamente i Carabinieri per un approfondimento. La segnalazione da parte degli addetti è stata cruciale per attivare le indagini necessarie a verificare la legittimità della presenza di eventuali dispositivi non autorizzati all'interno della sede d'esame.

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Tecnologia nascosta per imbrogliare

L'ispezione condotta dai Carabinieri ha permesso di rinvenire e sequestrare una strumentazione elettronica minuziosamente occultata sulla persona del giovane. I dispositivi recuperati includevano una microcamera, un auricolare e apparecchiature di ricetrasmissione, tutti perfettamente nascosti addosso al 35enne. La struttura tecnologica era progettata specificamente per consentire al candidato di ricevere dall'esterno le risposte corrette ai quesiti della prova teorica, violando gravemente le norme di integrità dell'esame. Per rimuovere con sicurezza tutta l'apparato elettronico dal corpo del sospettato è stato necessario recarsi in ospedale.

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Sequestro e procedura giudiziaria

Interlulludendo le operazioni, l'intera strumentazione tecnologica trovata sul candidato è stata immediatamente sequestrata e messa a disposizione delle autorità competenti. La stazione dei Carabinieri di Polcenigo ha dato tempestiva comunicazione della vicenda all'autorità giudiziaria, avviando le procedure di rito per accertare le responsabilità legali. Il giovane, descritto come incensurato all'atto dell'arresto, affronta ora le conseguenze legali di un tentativo di frode che ha coinvolto l'uso di tecnologia sofisticata per eludere i controlli della Motorizzazione.