Patrick Bruel accusato di violenze sessuali: 13 vittime

L'attore e musicista francese Patrick Bruel è stato trattenuto dalla polizia giudiziaria di Parigi per essere interrogato nell'ambito di un'inchiesta per violenze sessuali e tentativi di stupro. L'inchiesta è iniziata con tre donne che hanno accusato Bruel di violenze sessuali e tentativi di stupro avvenuti nel 1997, 2000 e 2001, ma nel corso delle indagini sono state identificate altre presunte vittime, portando il numero totale a tredici. Bruel ha negato tutte le accuse e i suoi avvocati hanno dichiarato che risponderà a tutte le domande degli inquirenti per dimostrare la sua innocenza. Il cantante ha annullato gran parte delle date del suo prossimo tour a causa della pressione mediatica e il sindaco di Parigi ha invitato Bruel a mettere tra parentesi la sua carriera per garantire la presunzione di innocenza e la serenità della sua difesa.

Patrick Bruel , l'attore e musicista francese di 67 anni, è stato trattenuto dalla polizia giudiziaria della prefettura di Parigi per essere interrogato nell'ambito di un'inchiesta per violenze sessuali e tentativi di stupro .

L'inchiesta è iniziata con tre donne che hanno accusato Bruel di violenze sessuali e tentativi di stupro avvenuti nel 1997, 2000 e 2001, ma nel corso delle indagini sono state identificate altre presunte vittime, portando il numero totale a tredici. Bruel ha negato tutte le accuse e i suoi avvocati hanno dichiarato che risponderà a tutte le domande degli inquirenti per dimostrare la sua innocenza.

Il cantante ha annullato gran parte delle date del suo prossimo tour a causa della pressione mediatica e il sindaco di Parigi ha invitato Bruel a mettere tra parentesi la sua carriera per garantire la presunzione di innocenza e la serenità della sua difesa





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