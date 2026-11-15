Patrimoniale e Rdc: scontro al centrosinistra, Conte e Bonelli su due fronti

Giuseppe Conte e Angelo Bonelli chiedono la tassa sui patrimoni per finanziare il reddito di cittadinanza. Elly Schlein accetta il principio, ma la discussione procede con tensioni tra gli alleati.

I tavoli programmatici del centrosinistra sono entrati in una fase critica mentre si avvicina la conclusione delle trattative. Il clima nel campo largo si è surriscaldato, con gli alleati decisi a portare avanti le proprie proposte più identitarie. Se il Movimento Cinque Stelle dà per assodata la presenza nel programma unitario del reddito di cittadinanza, la questione finanziaria rimane aperta. La posizione è stata ribadita da più parti, ma la soluzione del finanziamento sta diventando il nodo centrale del dibattito interno all'alleanza.

La richiesta della tassa sui grandi patrimoni

Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno lanciato una sorta di ultimatum riguardo all'introduzione della patrimoniale. Bonelli ha spiegato che la tassa sulle grandissime ricchezze è una necessità assoluta per il bilancio pubblico. Ha messo in relazione le risorse che ne possono derivare proprio per il reddito di cittadinanza, ribadendo che l'Alleanza Verdi e Sinistra non ha preclusioni su questo strumento. Il suo ragionamento è chiaro: per garantire il reddito è necessario capire dove prendere le risorse, insistendo con un contributo di solidarietà per i patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro.

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La risposta diretta di Giuseppe Conte

La risposta di Giuseppe Conte è arrivata in diretta durante l'evento per i 40 anni dei Verdi. L'incontro ha riunito quattro leader, compresi Elly Schlein e Bonelli stesso, che era il padrone di casa al compleanno degli ecologisti. Conte ha aperto al dialogo chiarificando la sua posizione: quando dice no alla patrimoniale, non intende dire no a una tassazione o a un prelievo sui super ricchi. L'obiettivo è tassare la speculazione finanziaria, ma ha proposto un confronto diretto sulle proposte dei partner, invitando a una discussione costruttiva invece che a un rifiuto categorico.

La posizione di Elly Schlein e il Pd

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, si è detta favorevole a una tassa sui super ricchi. Nel corso dell'evento, ha sferrato un affondo diretto a Giorgia Meloni, la premier del governo attuale. Schlein ha sottolineato che stanno parlando di multimilionari e che il Pd non alzerà le tasse al ceto medio. Ha accusato Meloni di aver già effettuato questo tipo di aumenti fiscali, definendo la scelta della leadership di centrodestra come dannosa per la classe media italiana. Questa dichiarazione ha aggiunto ulteriore pressione politica sulla necessità di una riforma fiscale mirata ai più abbienti.

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La resistenza di Iv e il dibattito politico

Nicola Fratoianni ha dato manforte a Bonelli, rincaroando la dose qualche ora dopo il discorso di Conte. Fratoianni ha parlato in particolare a chi tra gli alleati aveva qualche dubbio, rivolgendosi all'amico Giuseppe Conte per ribadire che la tassa sulle grandissime ricchezze nel programma è una necessità. Ha chiesto di mettere le mani nelle tasche del ceto medio italiano, definendo questa scelta come inaccettabile. Tuttavia, la posizione di Iv rimane invariata: parlare di aumentare le tasse è visto come masochista. Secondo questa visione, farlo sarebbe un assist per Meloni, che invece ha già aumentato le tasse in modo significativo.

La reazione del centrodestra e prossimi step

In men che non si sia il centrodestra parte all'attacco, da Fratelli d'Italia a Forza Italia. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha definito la proposta sinistra a corto di idee, definendo la patrimoniale una ricetta sbagliata e populista. I nodi del Rdc e della patrimoniale sono gli ultimi e più difficili da scardinare al tavolo del centrosinistra, insieme all'annosa questione Ucraina e a qualche punto sulla giustizia. I leader sono decisi a fare sintesi, cosa che avverrà già dalla prossima settimana, per chiudere possibilmente entro il 30 novembre. Poi, la scena sarà rubata dalla sfida per la leadership, con Conte che vede nelle primarie uno strumento per scegliere chi può battere Meloni.