Il campo largo fallisce l'accordo sulla patrimoniale al Senato. M5s e Avs-Pd discutono su soglie e aliquote, mentre Italia Viva si oppone. Ecco i dettagli.

Il vertice del campo largo tenutosi nel pomeriggio al Senato ha confermato l'assenza di un accordo sulla riforma della patrimoniale, lasciando in sospeso la definizione delle soglie di imponibile e delle aliquote fiscali. La riunione, caratterizzata da un clima apparentemente disteso grazie ai tentativi di pacificazione di Raffaella Paita, ha evidenziato le profonde divergenze tra le forze politiche del centrosinistra e dei centristi. Mentre i partiti principali discutono la struttura del tributo, Italia Viva mantiene una ferma opposizione, definendo il contesto attuale ancora privo di una direzione chiara.

Divergenze sulle soglie e sul modello fiscale

Il nodo centrale del disaccordo riguarda il meccanismo di applicazione della tassa, con il Movimento 5 Stelle che propone una tassazione incrementale delle rendite finanziarie, con un'aliquota aumentata dell'1 per cento, da inserire integralmente nel programma fiscale. I Pentastellati, rappresentati da Ernesto Ruffini e Mario Turco, chiedono inoltre che la patrimoniale vera e propria si fermi alla soglia dei 10 milioni di euro, escludendo gli asset produttivi, per evitare di penalizzare il capitale investito nelle aziende italiane.

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Dall'altra parte, l'asse formato dal Partito Democratico e da Avs presenta una proposta tecnica alternativa in cui le due componenti della tassa, quella sulle rendite e quella sui patrimoni, vengono fuse in una sintesi coerente. Il Pd, guidato nelle trattative da Antonio Misiani e Elly Schlein, sostiene l'applicazione di addizionali Irpef anche per le partite Iva a regime forfettario con redditi elevati, al fine di finanziare sanità e trasporti, mentre spinge per una soglia di imponibile più alta rispetto ai 5,4 milioni di euro proposti da Sinistra-Verdi, orientandosi verso i 20 milioni di euro.

La posizione ferma di Italia Viva

Italia Viva, schierata con Marco Grimaldi e Lorenzo Fioramonti, si è posta in netto contrasto con la proposta, ribadendo che l'obiettivo principale deve essere l'abbassamento delle tasse per il ceto medio. Lella Paita ha chiaramente comunicato che i renziani non vogliono sentirne parlare di patrimoniale, definendo la situazione politica in quel momento ancora in alto mare. Se fosse costretto a scegliere tra i modelli presentati, il partito di Renzi si allineerebbe alla proposta di Giuseppe Conte che incide specificamente sulle rendite finanziarie, considerandola meno invasiva per il tessuto produttivo.

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Schieramento tecnico e prossimi passi

La riunione ha visto la partecipazione di diversi esponenti politici e tecnici, tra cui Benedetto Della Vedova per Più Europa e l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Ruffini, quest'ultimo espresso scetticismo sulla priorità della tassa, preferendo un massiccio recupero dell'evasione fiscale che richiederebbe però nuove assunzioni. Antonio Misiani ha registrato qualche passo in avanti ma ha ammesso che il nodo definitivo arriverà probabilmente prima al tavolo dei capigruppo, convocato per l'inizio della prossima settimana, per poi passare ai leader Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Giuseppe Conte, prima dell'incontro, ha incitato a deporre le armi polemiche, esprimendo la convinzione che si troverà una sintesi senza drammatizzazioni. La situazione rimane fluida, con la prospettiva di un nuovo confronto previsto per sabato, seguito dalla trasmissione del dossier ai capigruppo e infine ai leader politici. La serie delle trattative sulla patrimoniale non sembra ancora giunta all'ultima puntata, lasciando aperte tutte le opzioni per la definizione del programma di governo.