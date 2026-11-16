Patrimoniale, la frattura nella coalizione: Schlein e Avs a favore, Conte contro la speculazione

Il centrosinistra si divide sulla tassa sui super ricchi: Schlein e Bonelli sostengono il prelievo patrimoniale, mentre Conte preferisce tassare la finanza. Analisi delle diverse proposte.

La coalizione di centrosinistra in Italia attraversa un momento di tensione significativa regarding la definizione del proprio programma fiscale. La questione centrale riguarda l'introduzione di una patrimoniale sui grandi patrimoni, un tema che ha aperto un dibattito acceso tra i principali esponenti del campo progressista. Mentre diversi leader politici sostengono fermamente questa misura come strumento necessario per la giustizia sociale, altri membri della coalizione, in particolare il premier uscente, manifestano una chiara opposizione, preferendo indirizzare la fiscalità verso la speculazione finanziaria.

La proposta patrimoniale: le posizioni a favore di Schlein e Avs

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, si è schierata pubblicamente in favore di una tassazione sui super ricchi, ribadendo la propria convinzione sin da quando è attiva nella politica. La Segretaria ha sottolineato come la Costituzione italiana sia chiara su questo punto e come sia urgente una revisione complessiva del sistema fiscale, accusando la destra di aver reso il regime tributario sempre più iniquo negli ultimi anni. Schlein ha dichiarato con fermezza che l'obiettivo non è alzare le tasse per la classe media, ma agire esclusivamente sui multimilionari, distinguendo nettamente questa proposta dalle politiche del governo Meloni.

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Anche il campo di Azione Verde e Sinistra Ecologica Europea, guidato da Carlo Cottarelli e Angelo Bonelli, insiste sulla necessità di mettere mano a una "indecente politica fiscale degli ultimi decenni". Bonelli ha proposto specificamente un contributo di solidarietà per i patrimoni superiori ai 5,4 milioni di euro, definendo la tassa sulle grandissime ricchezze una necessità fondamentale per finanziare il reddito di cittadinanza e contrastare la povertà in crescita. Fratoianni, co-leader di Avs, ha chiarito che le riforme progressive richieste hanno bisogno di risorse concrete e che questa tassa diventerà parte integrante del programma di coalizione.

La posizione di Conte: tassare la speculazione finanziaria

Enrico Conte ha espresso la sua contrarietà a una patrimoniale generica, spiegando che il suo "no" non significa rifiuto di ogni forma di prelievo sui super ricchi, ma piuttosto una scelta strategica diversa. Il leader politico ha specificato che la sua attenzione deve essere spostata sulla tassazione della speculazione finanziaria, ritenendo questa la via maestra per garantire equità senza gravare sui patrimoni reali. Conte ha affermato di aver chiarito più volte questa posizione, invitando il campo progressista a concentrarsi su meccanismi che coliscano le rendite speculative anziché i capitali accumulati.

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Questa divergenza ha evidenziato una spaccatura interna al "campo largo" durante l'evento per i quarant'anni della nascita dei Verdi. Sebbene Conte abbia sottolineato che ci si confronterà ai tavoli per scrivere il programma, Bonelli ha respinto l'idea che l'apertura del premier sia sufficiente, ribadendo che oggi una patrimoniale è indispensabile. La tensione nasce dalla necessità di trovare un punto di incontro tra chi vede nella ricchezza accumulata la fonte principale di finanziamento per le riforme sociali e chi ritiene prioritario colpire i flussi finanziari speculativi.

Differenze tecniche: le proposte del Pd, Avs e M5S

Le diverse coalizioni propongono meccanismi tecnici sostanzialmente distinti, riflettendo visioni economiche differenti. Il Partito Democratico sta valutando l'introduzione di un'imposta annua tra il 2 e il 3 per cento sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro, ispirandosi alle teorie dell'economista francese Gabriel Zucman. Questa misura riguarderebbe circa 2.500 contribuenti in Italia e sarebbe accompagnata dall'abbandono della Flat tax fino a 100mila euro. Il Pd sta inoltre ragionando su una riforma dell'Irpef per alleggerire il carico sui redditi medio-bassi.

Azione Verde e Sinistra Ecologica Europea punta a una proposta più mirata, finanziando la riduzione dell'Irpef attraverso una patrimoniale dello 0,1 per cento sul più ricco dell'1% della popolazione. La proposta di Bonelli prevede un prelievo specifico sui patrimoni netti individuali superiori a 5,4 milioni di euro, con un incremento del prelievo solo per chi dichiara redditi superiori a 250mila euro. Questa strategia mira a ottenere circa 15 miliardi da questo prelievo annuale, creando una base fiscale diversa da quella proposta dal Pd.

Prospettive future e sintesi della coalizione

Il Movimento 5 Stelle, dal canto suo, cerca di promuovere un meccanismo di adattamento automatico all'inflazione per gli scaglioni Irpef, ribattezzato "scala mobile fiscale". Il M5S sostiene anche l'introduzione di una tassazione progressiva sui patrimoni finanziari, allineandosi parzialmente alla posizione del Partito Democratico ma con un focus diverso sull'adeguamento automatico delle soglie di reddito. In Senato è presente un disegno di legge firmato da Mario Turco che potrebbe servire da base per future discussioni parlamentari.

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La sfida per il centrosinistra ora è trovare una quadra su quali proposte di bandiera adottare per il prossimo governo. La mancanza di una sintesi immediata crea incertezze sui tempi di presentazione di un programma unitario. Mentre il Pd e Avs spingono per una patrimoniale chiara e strutturata, la resistenza di Conte e l'approccio diverso del M5S richiedono ulteriori negoziati interni. L'opinione pubblica attende di vedere se la coalizione riuscirà a unificarsi su una misura di giustizia fiscale che possa effettivamente ridurre le disuguaglianze senza penalizzare la classe media, come promesso da diversi leader durante la campagna elettorale e le successive dichiarazioni pubbliche.