Il negoziato sulla patrimoniale salta nuovamente. Giuseppe Conte definisce incomprensibili i ritardi M5S, mentre Sinistra Italiana ribadisce la necessità di tassare anche gli immobili non produttivi per equità fiscale.

Il negoziato per la formazione del governo in Italia si trova di nuovo in stallo a causa delle divergenze irrisolte sulla tassa patrimoniale. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha espresso forte perplessità riguardo a quanto accaduto nelle ultime trattative, definendo incomprensibili i ritardi nella chiusura dell'intesa. La situazione era sembrata sbloccata il giorno precedente, con voci che circolavano su un accordo che includeva anche la cosiddetta Robin Hood Tax, ma le posizioni delle parti si sono ormai nettamente distanziate.

Le divergenze sul tavolo di negoziazione fiscale

La discussione si è concentrata sulla soglia minima su cui far scattare l'imposta patrimoniale e su quali beni dovessero essere inclusi o esclusi dal computo. Il Movimento 5 Stelle sosteneva che la proposta unitaria dovesse necessariamente escludere gli asset produttivi, come i fabbricati industriali o commerciali, al fine di non penalizzare la capacità di investimento delle imprese e l'impatto sull'economia reale. Parallelamente, i Cinque stelle puntavano a includere l'aumento della tassa sulle rendite finanziarie, che rappresentava la loro proposta originaria per ampliare la base imponibile verso la ricchezza mobile.

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Giuseppe Conte ha dichiarato di essere rimasto molto sorpreso dall'evolversi della situazione, sottolineando che si era giunti a una fase finale in cui sembrava esserci una soluzione capace di contemperare gli interessi in gioco. Tuttavia, invece di procedere verso la firma, si è verificato quello che il leader del M5S definisce un ritorno indietro incomprensibile. Conte ha annunciato che si cercherà di capire come e perché siano stati compiuti questi passi indietro, rinviando le prossime verifiche al giorno successivo.

La reazione di Sinistra Italiana e Marco Grimaldi

Dalla parte di Sinistra Italiana, la reazione è stata di netto disappunto, con il segretario Nicola Fratoianni che ha subito contestato la narrazione del Movimento 5 Stelle. Fratoianni ha ribattuto che siamo proprio loro, i socialisti, a trovare incomprensibile la posizione attuale, affermando chiaramente che non si capisce perché non si debba tassare anche i patrimoni immobiliari che non hanno scopo produttivo. La posizione del partito di Fratoianni rimane ferma sulla necessità di estendere la tassazione a tutti i patrimoni, inclusi quelli immobiliari non destinati all'attività produttiva.

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Marco Grimaldi, vicecapogruppo di Sinistra Italiana presente al tavolo negoziale, ha spiegato che il partito è già disponibile a escludere i capannoni e i beni strettamente industriali se ciò rappresenta un problema di principio per i partner. Tuttavia, Grimaldi ha sottolineato la disponibilità a ragionare su tutti i patrimoni, argumentando che dai patrimoni immobiliari si può produrre molto reddito che oggi viene tassato in modo molto meno incisivo. Per Sinistra Italiana, la logica fiscale richiede di colpire queste rendite per garantire equità e ottenere maggiori entrate per lo Stato.

Impatto sul governo e dichiarazioni di Merz

Intanto, il contesto politico nazionale è influenzato anche dalle posizioni di Giorgia Meloni e del suo vice, Antonio Tajani, nonché dalle dichiarazioni di Ignazio La Russa, ma è soprattutto sul fronte della politica estera e delle infrastrutture che emergono tensioni. Antonio Tajani, definendolo un bilancio da record, ha difeso la spesa pubblica per la modernizzazione delle infrastrutture e per contrastare la minaccia russa, sostenendo che la Russia non si fermerà all'Ucraina. Il cancelliere ha però avvertito di anni difficili, ammettendo che non ci sono più soldi per tutto e che la scelta è decidere che tipo di Paese si vuole essere: libero, giusto e sociale.

La situazione è diventata facilmente preda delle opposizioni, con l'estrema destra che cerca di cavalcare la contrarietà di alcuni settori della società tedesca agli aiuti a Kiev. Il rinvio delle trattative sulla patrimoniale a domani rappresenta un momento cruciale per verificare se le parti riusciranno a superare questi blocchi o se il percorso verso la formazione di un governo stabile continuerà a incontrare ostacoli insormontabili nelle dinamiche di coalizione.