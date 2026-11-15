Patrimoniale: Schlein, Conte e Bonelli cercano l'accordo sul centrosinistra

Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli delineano proposte sulla patrimoniale. Ecco i dettagli sulle soglie e sugli obiettivi per la coalizione di centrosinistra.

Il dibattito sulla patrimoniale torna a essere un punto cruciale per la definizione di un programma di governo condiviso, consolidandosi come uno degli scogli più complessi da superare per il campo largo. Dopo le discussioni sulla politica estera, le differenze sulle modalità di prelievo fiscale sui grandi patrimoni continuano a dividere le forze politiche che aspirano a una coalizione unitaria.

Posizioni del Partito Democratico sulla tassa

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso chiaramente la propria favorevolezza a un intervento tributario rivolto ai super ricchi, sottolineando come tale misura possa essere implementata a livello nazionale. Durante la sua partecipazione a "L'Italia di Domani", Schlein ha richiamato la exit tax prevista dalla manovra economica del governo, facendo riferimento specifico alla soglia degli 800mila euro come parametro di riferimento.

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La leader dem ha inserito questa proposta in una visione più ampia di revisione del sistema fiscale, criticando aspramente la destra per aver reso il quadro tributario sempre più iniquo. Rispondendo direttamente a Giorgia Meloni riguardo al peso delle imposte, Schlein ha assicurato che non vi saranno aumenti per il ceto medio, ribadendo che il focus dell'intervento spetta esclusivamente ai multimilionari.

Le proposte del Movimento 5 Stelle e di Avs

Nello stesso contesto, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha precisato la propria posizione indicando come la via migliore per garantire crescita ed equità sia tassare le grandi ricchezze finanziarie. Durante la festa per i quarant'anni dei Verdi a Roma, il leader del M5S ha confermato la disponibilità a discutere un prelievo sui super ricchi, pur lasciando in sospeso i dettagli operativi della misura.

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Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha accolto positivamente le dichiarazioni di Conte, rilanciando però una proposta concreta che prevede un contributo di solidarietà per i patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro. Bonelli ha sottolineato che, indipendentemente dalla denominazione scelta, la sostanza della misura deve rimanere intatta e concentrarsi sui grandi patrimoni.

Convergenze e divergenze sulla soglia di intervento

Nonostante le apparenti vicinanze, permangono differenze sostanziali tra le forze di centrosinistra riguardo al perimetro esatto del prelievo. Mentre Conte si concentra sulle ricchezze finanziarie, Avs indica una soglia precisa di 5,4 milioni e intende utilizzare il gettito per finanziare il reddito di cittadinanza, la sanità, la scuola e la ricerca.

Nicola Fratoianni, esponente di Avs, ha contestato l'idea che un intervento fiscale possa pesare in modo uniforme su tutti i cittadini, sostenendo che negli ultimi anni il carico sia ricaduto soprattutto su lavoratori, piccole imprese e ceto medio. Fratoianni ha definito Conte "un altro perno decisivo della nostra coalizione" e ha assicurato che il suo gruppo lavorerà per inserire la tassa sulle grandissime ricchezze nel programma comune.

La sfida della sintesi fiscale per il centrosinistra

I tre partiti sembrano avvicinarsi sull'idea di chiedere un contributo maggiore a chi dispone di grandi ricchezze, ma rimane aperto il nodo cruciale su quali patrimoni colpire esattamente e come utilizzare le risorse raccolte. La decisione su quali asset assoggettare al prelievo determinerà sia la platea dei contribuenti, sia le risorse disponibili per le proposte di governo.

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Il prossimo passaggio delicato consisterà nel tradurre queste posizioni diverse in una proposta unitaria, definendo una soglia univoca, una base imponibile condivisa e una destinazione chiara del gettito. Una sintesi che, come emerge dai recenti interventi, si annuncia tutt'altro che semplice e richiederà un intenso lavoro di negoziazione tra le parti.