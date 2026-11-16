Il centrosinistra debate sulla patrimoniale. Da Elly Schlein a Oxfam Italia, le proposte variano dalle soglie di Gabriel Zucman ai 5,4 milioni di Alleanza Verdi e Sinistra.

Il dibattito sulla patrimoniale in Italia è tornato al centro dell'agenda politica nazionale grazie alla posizione assunta da Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. La leader del Pd ha espresso apertura verso l'istituzione di un prelievo fiscale rivolto specificamente ai super ricchi, segnando un'importante svolta nelle intenzioni della coalizione di centrosinistra. Questo sviluppo ha riattivato il confronto tra i diversi soggetti politici presenti in Aula e nei movimenti, ognuno con approcci metodologici distinti.

Divergenze tra Pd e Alleanza Verdi e Sinistra

Il Partito Democratico, con Elly Schlein, si mostra disponibile a una misura nazionale senza attendere l'unanimità europea, pur mantenendo il riferimento alle soglie proposte dall'economista francese Gabriel Zucman. La proposta di Zucman prevede che i patrimoni superiori a 100 milioni di euro siano soggetti a un'aliquota minima del 2% annuo. Tuttavia, all'interno del Pd non c'è univocità assoluta, poiché alcuni esponenti suggeriscono l'adozione di una soglia di intervento più bassa rispetto ai 100 milioni di euro.

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In netto contrasto con questa visione, Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) propone un'imposta annuale e progressiva sull'intero patrimonio netto dei cittadini. La soglia di esenzione stabilita da Avs e supportata da Oxfam Italia è fissata a 5,4 milioni di euro. Questa cifra non è casuale, poiché corrisponde esattamente al patrimonio netto minimo necessario per classificare un individuo tra i 50.000 cittadini più ricchi d'Italia, rappresentando lo 0,1% della popolazione totale. Di conseguenza, il 99,9% degli italiani non risentirebbe di questo onere fiscale aggiuntivo.

La visione di Oxfam e Mikhail Maslennikov

Mikhail Maslennikov, policy advisor su giustizia fiscale di Oxfam Italia, ha respinto categoricamente l'argomentazione secondo cui questa tassa graverebbe sulla classe media, definendola falsa e caricaturale. L'organizzazione sostiene che la ricchezza non si accumula nel vuoto, ma dipende dalla tutela della proprietà, dalle infrastrutture pubbliche e dalla formazione della forza lavoro offerte dallo Stato. Per Oxfam e Avs, il gettito stimato di 13,2 miliardi di euro annui deriverebbe da un'imposta selettiva applicata solo ai più abbienti.

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Il meccanismo proposto prevede un sistema a franchigia progressiva. Un patrimonio di 6 milioni di euro comporterebbe il pagamento dell'1% sulla differenza rispetto alla soglia, ovvero 6.000 euro annuali. Tra 8 e 20,9 milioni di euro, l'aliquota Sale al 2%, mentre oltre questa cifra, raggiunta da circa 5.000 persone, l'aliquota si attesta al 3%. Queste stime sono puramente statistiche, poiché non esistono dati precisi sui patrimoni effettivi detenuti dai cittadini italiani, nemmeno tra gli accademici.

Confronto con il sistema fiscale attuale e Ocse

L'Italia possiede già diverse imposte sul possesso di beni specifici, come l'Imu, l'imposta di bollo sui conti correnti, e tasse su immobili e attività finanziarie estere. Tuttavia, queste colpiscono il singolo bene senza valutare la ricchezza complessiva del contribuente. L'obiettivo della nuova proposta è introdurre un'imposta personale sul patrimonio netto, escludendo eccezioni che potrebbero facilitare l'elusione o orientare le scelte di risparmio. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) raccomanda una base imponibile la più ampia possibile per garantire efficacia e equità.

Ipaesi come la Norvegia e la Spagna applicano imposte simili con soglie molto basse, ad esempio sopra i 170mila euro nella prima nazione, ma con esenzioni significative per la prima casa. In Italia, la soglia di 5,4 milioni di euro garantisce che la misura non pesi sui ceti medi-alto, distinguendosi nettamente dalle esperienze scandinave o iberiche per livello di entrata. La discussione rimane aperta su come bilanciare la progressività con la necessità di evitare fughe di capitali verso giurisdizioni meno tassate.

Obiezioni sulla doppia tassazione e fuga di capitali

Oltre la coalizione di governo, soggetti politici contestano il principio stesso della patrimoniale, adducendo il rischio di doppia tassazione e di una massiccia fuga di capitali. Mikhail Maslennikov e i sostenitori della misura sostengono che queste obiezioni non reggono alla luce del fatto che chi accumula grandi patrimoni ha beneficiato di investimenti pubblici fondamentali. Il rischio di trasferimento delle residenza fiscale esiste, ma è considerato esagerato dai promotori, i quali sottolineano che la tassa riguarderebbe il patrimonio globale dei residenti in Italia.

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La posizione europea di Elly Schlein prevedeva inizialmente l'adozione della misura solo a livello continentale per prevenire l'elusione, ma l'apertura nazionale cambia le dinamiche. Mentre il Movimento 5 Stelle ha espresso preferenze per colpire solo le ricchezze finanziarie per non danneggiare le imprese, la definizione dello strumento finale resta in fase di negoziazione. Il centrosinistra è attualmente impegnato in un tavolo di confronto per definire i dettagli tecnici di quella che potrebbe diventare una novità strutturale nel sistema tributario italiano.