Patrimonio casa: emendamento governativo per trasferire oltre un miliardo dal Ministero delle Infrastrutture a Cdp

Un emendamento dei relatori del governo Meloni propone di spostare fondi Pnrroriginariamente destinati al settore ferroviario verso la Cassa Depositi e Prestiti per lanciare il programma Patrimonio casa, volto a contrastare il disagio abitativo attraverso edilizia sociale e convenzionata. L'iniziativa, ancora in esame parlamentare, prevede la creazione di uno strumento finanziario presso Cdp per investire in fondi immobiliari e offrire alloggi a canone calmierato, con priorità per i comuni ad alta tensione abitativa e per la fascia grigia di reddito.

Un emendamento presentato dai relatori Dario Iaia di Fratelli d'Italia, Erica Mazzetti di Forza Italia ed Elisa Montemagni della Lega, nell'ambito della discussione alla Commissione Ambiente della Camera sulla legge di conversione di un decreto, mira a riallocare oltre un miliardo di euro dal Ministero delle Infrastrutture verso la Cassa Depositi e Prestiti.

L'obiettivo è dare vita al programma Patrimonio casa, finalizzato a sostenere interventi di edilizia sociale e convenzionata per ridurre il disagio abitativo e incrementare l'offerta di alloggi accessibili. Attualmente i 1,2 miliardi menzionati non sono ancora stati assegnati a Cdp poiché l'emendamento è in fase di esame parlamentare e la rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dalla quale dovrebbero provenire la maggior parte delle risorse, necessita ancora dell'approvazione della Commissione europea.

La dotazione iniziale prevista è modesta, con 5 milioni di euro per il 2026 e altrettanti per il 2027. Se l'emendamento supererà l'esame dell'Aula e la revisione del Pnrr, il testo autorizzerà il trasferimento di fondi per concorrere alla riduzione del disagio abitativo, anche attraverso la riqualificazione del patrimonio esistente, dando priorità ai comuni ad alta tensione abitativa.

Inoltre, il Ministero potrà conferire a Cdp le ulteriori risorse assegnate sul Pnrr. Il patrimonio istituito presso Cdp dovrebbe operare come strumento finanziario destinato a investire in operazioni immobiliari e fondi specializzati, ampliando nel tempo l'offerta di abitazioni a canone o prezzo calmierato.

L'emendamento consente al nuovo patrimonio di sottoscrivere quote di comparti dedicati o classi di quote di fondi immobiliari già costituiti da Cdp o dalle sue controllate, menzionando espressamente il Fondo nazionale dell'Abitare gestito da Cdp Real Asset Sgr. Il decreto-legge definisce i destinatari dell'edilizia sociale e convenzionata, prevedendo che i programmi di edilizia integrata destinino almeno il 70% dell'investimento complessivo alla componente convenzionata, mentre il restante 30% può riguardare edilizia libera per garantire sostenibilità economica.

Canoni e prezzi, stabiliti mediante convenzione con il comune, devono assicurare una riduzione di almeno il 33% rispetto ai valori correnti di mercato nella stessa zona, con riferimento ai dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate. I nuclei principali sono quelli della cosiddetta fascia grigia: persone con reddito troppo alto per accedere all'edilizia residenziale pubblica ma per le quali l'acquisto o l'affitto sul mercato libero sarebbe insostenibile, valutando parametri come Isee, composizione familiare e rapporto tra costo dell'abitazione e reddito disponibile.

I 1,2 miliardi di euro provengono originariamente dal Pnrr ed erano collegati a una riforma per il rafforzamento delle ferrovie, in particolare per la creazione di una Rosco (Rolling stock company), una società interamente pubblica che possiede treni da noleggiare ai gestori del trasporto pubblico, con un fondo speciale di almeno 1,168 miliardi per l'acquisto di materiale rotabile. Nella sua audizione del 28 aprile 2026, l'Ufficio parlamentare di bilancio aveva evidenziato che la Rosco non era stata ancora istituita, con il rischio di perdere i fondi dedicati.

La relazione tecnica dell'emendamento giustifica la modifica sostenendo che, in assenza di una tempestiva rimodulazione, le risorse rischierebbero di superare le scadenze europee, rendendo necessario il loro reindirizzamento verso obiettivi abitativi





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