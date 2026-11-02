Patrimonio Netto: Lezione da Svizzera Norvegia e Spagna

La tassa sui grandi patrimoni funziona davvero? Analisi dei dati Ocse su Svizzera Norvegia e Spagna. Lezioni per l'Italia e la proposta Zucman.

Il dibattito sulla tassazione dei grandi patrimoni in Italia e in Europa è spesso dominato dalla paura che i ricchi si trasferiscano all'estero, portando con sé capitali e imprese, lasciando così lo Stato a incassare meno del previsto. Questa obiezione è stata sollevata più volte anche contro il progetto proposto dall'economista Gabriel Zucman per un'imposta minima del 2% sui patrimoni superiori a 100 milioni di euro in Francia. Sebbene la proposta sia stata approvata dall'Assemblea nazionale nel febbraio 2025, il Senato l'ha respinta e la Camera l'ha bocciata nuovamente in autunno, rendendola comunque uno dei temi centrali del governo di Sébastien Lecornu e della campagna per le elezioni presidenziali del 2027.

Modelli Svizzero Norvegese e Spagnolo a Confronto

Nonostante le resistenze politiche, l'idea di una patrimoniale non è un salto nel buio, poiché esistono già da decenni esempi concreti in Europa. Attualmente, solo tre Paesi tassano annualmente il patrimonio netto dei cittadini, includendo immobili, conti bancari e partecipazioni azionarie al netto dei debiti. Questi stati sono la Svizzera, dove la tassa è in vigore dal 1840, la Norvegia, che ha istituito l'imposta nel 1892, e la Spagna. In tutti e tre i casi, la tassazione scatta solo oltre determinate soglie di esenzione e i redditi prodotti vanno interamente o parzialmente agli enti locali, come i cantoni svizzeri, i comuni norvegesi e le comunità autonome spagnole.

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Dati Ocse e Evoluzione Storica delle Riforme

I dati forniti dall'Organizzazione Ocse evidenziano l'impatto fiscale di queste imposte nel 2023, registrando un gettito di 9,5 miliardi di euro a Berna, 3,1 miliardi di euro a Madrid e 2,7 miliardi di euro a Oslo. La percentuale di questo gettito sul totale fiscale varia notevolmente: il 4,3% in Svizzera, lo 0,6% in Spagna e l'1,5% in Norvegia. Storicamente, la situazione era diversa poiché nel 1990 ben dodici paesi Ocse applicavano una tassa simile. Tuttavia, paesi come Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Francia hanno successivamente abolito o sospeso le loro patrimoniali, motivando la decisione con i modesti introiti, le difficoltà nella stima dei beni e la paura delle fughe di capitale.

Meccanismi Fiscali Specifici e Esenzioni

Ogni modello presenta meccanismi distinti adattati al sistema fiscale locale. In Svizzera, i cantoni e i comuni fissano autonomamente aliquote e soglie, e l'imposta è cruciale perché i privati non pagano tasse sulle plusvalenze. In Norvegia, la legge nazionale prevede un'aliquota dell'1% sui patrimoni superiori a 1,9 milioni di corone, con un'aggiunta dell'1,1% oltre i 21,5 milioni. La residenza principale conta per il 25% del suo valore, mentre le azioni per l'80%, colpendo 720mila contribuenti su 5,7 milioni di abitanti. Anche in Spagna, le aliquote statali vanno dallo 0,2% al 3,5% sopra una soglia di 700mila euro, ma le comunità autonome possono modificare questi parametri.

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L'Esperienza Spagnola e la Regione di Madrid

La situazione spagnola è particolarmente complessa a causa della delega alle regioni. La Comunità di Madrid ha reintrodotto la tassa nel 2011, offrendo sconti fino al 100%, una politica che altre regioni come Andalusia, Extremadura, Cantabria, Murcia e La Rioja hanno seguito solo per patrimoni fino a 3 milioni di euro. Oltre quella soglia, dal 2022, è in vigore un'imposta statale per contrastare la migrazione fiscale verso le regioni con aliquote più basse. Uno studio del World Inequality Lab ha rilevato che, dopo la scelta di Madrid, il numero di contribuenti facoltosi residenti nella regione è cresciuto del 10% in cinque anni rispetto alle altre aree.

Impatto Reale e Fuga dei Capitali Estera

Nonostante queste dinamiche, le regole esistenti limitano l'onere per i ricchi, vietando che la somma delle imposte sul reddito e sul patrimonio superi il 60% del reddito dichiarato ed esentando le quote aziendali per i dirigenti che lavorano nell'impresa. I dati smentiscono l'idea di un enorme esodo internazionale: in Norvegia, dopo l'aumento delle tasse nel 2022, circa 300 tra i più ricchi si sono trasferiti in Svizzera, ma un'analisi del National Bureau of Economic Research ha stimato che solo 100 partenze siano direttamente legate alle riforme fiscali, con un impatto minimo sul gettito totale dal 2021 al 2024.