La giornalista Patrizia Carrano, 80 anni, nel suo nuovo libro svela aneddoti intimi e verità scomode su divi del cinema italiano come Alberto Sordi e Monica Vitti.

La giornalista, scrittrice e sceneggiatrice Patrizia Carrano, 80 anni, pubblica un nuovo volume che offre uno sguardo intimo e privo di filtri sulla golden age del cinema italiano. L'opera, intitolata Un libro che restituisce un ritratto intimo e irriverente di divi e star dagli anni Cinquanta a oggi, esplorata lontano dai riflettori, ricostruisce attraverso aneddoti specifici le vite private di icone come Monica Vitti, Alberto Sordi, Federico Fellini e Nanni Loy. Carrano, che ha frequentato i protagonisti di questa epoca irripetibile per oltre mezzo secolo, utilizza la sua posizione di testimone oculare per smontare i miti creati dalla macchina mediatica.

Le debolezze nascoste di Monica Vitti e Alberto Sordi

Monica Vitti, icona degli anni Settanta nota per aver raccontato le inquietudini delle donne in cambiamento, nascondeva insicurezze legate all'immagine. L'attrice non sopportava di essere fotografata male e utilizzava piccoli cerottini applicati sulle tempie per allungare visivamente lo sguardo, una tecnica che in seguito fu adottata anche da Sophia Loren. Questa particolare abitudine rivela come dietro la bellezza cinematograficamente perfetta si celassero preoccupazioni estetiche comuni tra le star dell'epoca.

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Anche Alberto Sordi, apparso sul grande schermo come un seduttore irresistibile, affrontava insicurezze profonde. Dopo il suo legame con l'autrice nel 1975, durato quattro anni, Vitti gli aveva detto di trovarlo noioso, un giudizio che lo tormentava giorno e notte. L'attore, che sullo schermo aveva conquistato donne da tutto il mondo, continuava a chiedere all'amica avvocata Giovanna Cau se fosse davvero poco interessante, dimostrando una vulnerabilità rara per un divo del calibro di Sordi.

La natura frugale di Alberto Sordi emerge chiaramente in un aneddoto specifico durante un invito a cena a Milano con il regista e la giornalista. Sebbene il divo pagasse a tutti il taxi del ritorno, allo scoccare della mezzanotte non poté trattenersi dal sottolineare che per cinque minuti era scattata la tariffa notturna. Sordi non amava nemmeno farsi regalare abiti, preferendo rivolgersi al proprio sarto, confermando un carattere attento alle spese nonostante il grande successo professionale.

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Il rapporto complesso con Federico Fellini e Marcello Mastroianni

Federico Fellini, regista de La dolce vita, ebbe un impatto significativo sull'equilibrio emotivo di Marcello Mastroianni. Il regista contribuì a demolire l'umore dell'attore a causa della sua tendenza a ingrassare, un fattore che influiva negativamente sulla sua autostima pubblica. Il rapporto tra i due non fu solo professionale, ma vide Fellini utilizzare il suo potere creativo per criticare le abitudini personali del suo protagonista, creando dinamiche di potere complesse sul set.

Marcello Mastroianni, spesso in scena con Catherine Deneuve come a Parigi nel 1974, soffriva della pressione estetica imposta dall'industria. Un esempio lampante riguarda Claudia Cardinale, che aveva un vitino di appena 53 centimetri contro i 68 dell'attrice. I costumisti Piero Tosi e Umberto Tirelli la costringevano in un busto con stecche di balena durante le riprese, provocando piaghe e sanguinamenti dopo un mese di balli famosi. L'ammirazione per la bellezza doveva spesso nascondere sofferenze fisiche reali.

La vita privata di Nanni Loy e Gian Maria Volonté

Patrizia Carrano ha condiviso dodici anni della sua vita con il regista Nanni Loy, conosciuto durante un convegno cinematografico in Sardegna nel 1975. L'incontro avvenne in un contesto in cui una giovane aspirante attrice cercava di attirare l'attenzione indossando un costume minuscolo in piscina, ma Loy preferì discutere di cinema con la giornalista. Loy, presidente dell'associazione degli autori cinematografici, organizzava serate vivaci dopo le riunioni, caratterizzate da battute feroci, soprannomi e confidenze reciproche.

Gian Maria Volonté, interprete di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, appariva ombroso e solitario nella vita privata, specie nel Villaggio dei Pescatori a Fregene Nord con Nanni Loy e Giovanna Gravina. Bisognava rispettare i suoi momenti cupi, ma quando decideva di parlare emergeva un uomo spiritosissimo e ironico. Nel 1967 si verificò una lite furibonda con l'attore Milian, le cui botte furono reali e non sceniche, poiché Milian era convinto che Volonté non lo sopportasse.

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Nonostante il carattere difficile, Volonté era attento al denaro ma generoso con i colleghi in difficoltà, sostenendo iniziative di assistenza per attori e portando avanti una beneficenza lontana dai riflettori. Patrizia Carrano ricorda di aver iniziato a occuparsi di spettacoli allo storico periodico dell'Unione Donne Italiane, diretto negli anni Sessanta da Miriam Mafai. Successivamente ha lavorato per Panorama, Amica, Anna, Sette e ha raccontato oltre 20 edizioni della Mostra del cinema di Venezia per RaiUno.

Una prospettiva unica sulla stampa e sul cinema

L'approccio di Patrizia Carrano alla narrazione cinematografica si distingue per l'assenza di malizia. All'inizio della carriera, alcune mogli di attori la liquidavano con una frase sprezzante dicendo che faceva la giornalista, ma lei non aveva bisogno di ottenere parti o combinare film. La sua presenza era piuttosto invisibile, permettendole di osservare i caratteri e le debolezze dei protagonisti senza interferire con il loro lavoro professionale. Questo ruolo di osservatore esterno ha permesso di raccogliere testimonianze autentiche su divi di ieri e oggi.