Patrizia Monteleone, omicidio con simulazione di annegamento: arrestato l'ex marito Civitillo

Patrizia Monteleone, 64 anni, è stata uccisa dall'ex marito Carmine Civitillo che ha simulato un incidente in piscina. Arrestato per omicidio volontario.

Patrizia Monteleone, di sessantaquattro anni, ha perso la vita in circostanze apparentemente tragiche ma che si sono rivelate essere un omicidio premeditato. L'ex marito, Carmine Civitillo, è stato arrestato dalla Procura di Como con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato. La dinamica del fatto, inizialmente descritta come un incidente domestico, è stata smentita dalle indagini e dai riscontri medico-legali.

La storia di Patrizia e la convivenza forzata

La vita di Patrizia Monteleone è cambiata radicalmente due anni fa, quando un grave ictus le ha tolto ogni autonomia fisica. Da quel momento, la donna non è più stata in grado di muoversi senza l'ausilio di una sedia a rotelle. La sua condizione di invalidità rendeva impossibile per lei spostarsi autonomamente all'interno della casa o accedere al giardino, necessitando di assistenza costante e continua per le esigenze quotidiane.

Also read Patrizia Monteleone uccisa: ex marito arrestato per omicidio in piscina a Erba

La figlia Eleonora, preoccupata per la sicurezza e il benessere della madre, si attivò per trovare una sistemazione adeguata. Nonostante le ricerche, non riuscì immediatamente a individuare una struttura idonea che potesse ospitare Patrizia. Di fronte alla mancanza di alternative, Decise di accogliere la madre nella casa del padre, Carmine Civitillo, nonostante il legame matrimoniale fosse terminato con un divorzio ormai dieci anni prima. Questa convivenza forzata era temporanea e nata da necessità pratica.

La versione fragile dell'ex marito

Carmine Civitillo fornì una versione dei fatti fin dai primi momenti che non reggeva davanti alla realtà della situazione. L'uomo affermò di essere uscito di casa molto presto, diretto verso Lecco, e di essere rientrato solo a tarda mattinata. Al suo ritorno, secondo le sue dichiarazioni, avrebbe trovato la carrozzina vuota sul bordo della piscina e la donna immersa nell'acqua, ipotizzando un incidente accidentale.

Advertisement

Questa narrazione fu ripetuta con freddezza anche durante un'intervista in televisione, nel programma Vita in diretta. Civitillo espresse un netto distacco emotivo, affermando di non interessarsi nulla della sorte della ex moglie e ricordando che erano divorziati da un decennio. Tuttavia, il suo racconto non convinceva né il figlio della vittima né gli inquirenti, che vedevano numerose incongruenze nel suo testimonianze.

L'autopsia svela la verità dell'omicidio

La prova schiacciante contro la teoria dell'incidente è arrivata dagli esiti accurati degli accertamenti medico-legali sull'autopsia. Gli esperti hanno riscontrato una serie di lesioni e lacerazioni a livello della bocca, lesioni perfettamente compatibili con un soffocamento meccanico. Le conclusioni degli esperti hanno stabilito che Patrizia non è annegata per una fatalità, ma è stata uccisa prima di essere gettata in piscina.

L'atto violento è stato compiuto con l'intento palese di simulare una disgrazia accidentale, in un tentativo goffo di inscenare un annegamento. La donna inabile, priva di forza per muoversi da sola, non avrebbe potuto raggiungere la piscina e cadere nell'acqua da sola. Le lesioni sul volto sono la prova definitiva della lotta e dell'aggressione subita prima della morte.

L'arresto e la fuga nel Beneventano

Nonostante il dramma, Carmine Civitillo è riuscito a fuggire dalla zona di Como per evitare l'immediata cattura. È stato rintracciato nella sua terra d'origine, nel Beneventano, dove si era trasferito da alcuni giorni per nascondersi. La polizia ha agito con rapidità e precisione per chiudere la fuga dell'assassino.

Advertisement

I carabinieri del Comando provinciale di Como sono intervenuti sul posto per eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'arresto ha posto fine alla latitanza dell'uomo, permettendo alla giustizia di fare luce sull'omicidio della sua ex moglie. La storia di Patrizia Monteleone rimane un esempio tragico di come la vulnerabilità fisica possa essere sfruttata per commettere reati eologi, e di come la giustizia, anche con il tempo, riesca a riportare in superficie la verità nascosta.