Patrizia Monteleone uccisa da Carmine Civitillo: minacce e prova della carrozzina

Carmine Civitillo è indagato per l'omicidio di Patrizia Monteleone. Le indagini rivelano minacce di annegamento e la presenza di una carrozzina bagnata nella piscina.

Patrizia Monteleone è stata trovata morta nella piscina di casa sua e l'ex marito Carmine Civitillo è stato arrestato. Le indagini sulla morte della donna, che ha portato all'arresto del settantenne, hanno portato alla luce dettagli terrificanti relativi al contesto in cui si è consumato il dramma. La vicenda è stata ricostruita grazie alle testimonianze dei tre figli della coppia, che hanno confermato l'evoluzione negativa dei rapporti familiari negli anni.

Le minacce di annegamento e la sedia a rotelle

Uno degli indizi più inquietanti riguarda le minacce che Civitillo avrebbe rivolto alla vittima. Durante una delle numerose discussioni che caratterizzavano il loro rapporto sempre più conflittuale, l'uomo avrebbe detto alle sue vittime: prima o poi ti affogo. Queste parole, ormai tarde per prevenire il fato, sono state riportate dai familiari come elementi chiave della dinamica violenta che ha portato al decesso.

Also read Patrizia Monteleone uccisa: ex marito arrestato per omicidio in piscina a Erba

Un altro elemento materiale molto significativo riguarda la sedia a rotelle di Patrizia. Quando il figlio della donna ha cercato di soccorrerla dopo aver ricevuto una telefonata dal padre, ha trovato la carrozzina a bordo piscina con i telai ancora bagnati. Questo dettaglio è stato immediatamente considerato sospetto dalla famiglia e dalle forze dell'ordine, suggerendo un'azione deliberata per coprire le tracce degli eventi precedenti.

L'alibi smentito e le ricostruzioni dell'autopsia

Le indagini hanno anche smontato l'alibi fornito dall'ex coniuge. Civitillo aveva affermato di essere rientrato in casa solo verso mezzogiorno. Tuttavia, le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona hanno dimostrato inequivocabilmente che la sua presenza all'interno della villa era già iniziata prima delle undici del mattino. Questa discrepanza temporale ha rafforzato la tesi dell'indagato.

Advertisement

Secondo l'ipotesi ricostruttiva degli investigatori, l'uomo avrebbe soffocato la moglie per poi gettare il suo corpo in piscina. L'obiettivo sarebbe stato quello di simulare un incidente domestico, creando la falsa impressione che la morte fosse dovuta a un annegamento accidentale. Questa strategia di occultamento della verità è stata valutata alla luce delle condizioni fisiche della vittima.

L'autopsia ha fornito riscontri medici cruciali a sostegno di questa ricostruzione. L'esame dei reperti ha evidenziato una serie di lacerazioni a livello della bocca, indizi che puntano verso una soffocamento volontario piuttosto che un annegamento spontaneo. Tali lesioni sono incompatibili con una morte accidentale in acqua e indicano violenza diretta prima dell'immersione.

Le limitazioni fisiche della vittima

Un aspetto fondamentale nella valutazione delle dinamiche criminali è lo stato di non autosufficienza di Patrizia Monteleone. La donna non era assolutamente in grado di muoversi in modo autonomo, né all'interno degli ambienti domestici né nel giardino della villa. Questa condizione fisica rendeva praticamente impossibile per lei raggiungere la piscina da sola o tentare qualsiasi manovra che potesse portare a un annegamento fortuito.

La presenza di testimoni familiari, in particolare i tre figli, ha contribuito a delineare un quadro di relazione ormai irrimediabilmente compromesso. Le tensioni crescenti e le liti frequenti erano noti al nucleo familiare, creando un contesto in cui le minacce pronunciate non sono state prese in sufficiente considerazione fino a quando non era troppo tardi per agire.

Advertisement

Attualmente, Carmine Civitillo è indagato per omicidio volontario aggravato. Le autorità giudiziarie stanno portando avanti le indagini per chiarire ogni aspetto del caso e fornire una risposta giustizia alla memoria della vittima e ai suoi familiari. La combinazione di elementi digitali, testimonianze e referti medici sta permettendo di costruire un quadro sempre più solido dei fatti accaduti quella giornata.