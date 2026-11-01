Patrizia Monteleone uccisa: ex marito arrestato per omicidio in piscina a Erba

Arrestato l'ex marito di Patrizia Monteleone, trovata morta in piscina ad Erba. L'indagine rivela il movente e i dettagli del crimine commesso nella casa di Buccinigo.

Le indagini della procura di Como hanno portato all'arresto dell'ex marito di Patrizia Monteleone, la donna di sessantaquattro anni trovata senza vita nella piscina della sua abitazione a Buccinigo, frazione del comune di Erba in provincia di Como. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita la sera del trenta-one ottobre dai carabinieri del comando provinciale, confermando le ipotesi più gravi circa le circostanze del decesso verificatosi lo scorso ventisette settembre.

Dettagli del crimine e simulazione di incidente

Gli esiti dell'indagine rivelano che Patrizia Monteleone sarebbe deceduta a causa di un soffocamento, avvenuto prima che il corpo venisse gettato in acqua con il preciso intento di simulare un incidente domestico o un annegamento accidentale. L'autopsia ha evidenziato una serie di lacerazioni a livello della bocca, segno inequivocabile di un'aggressione fisica subita dalla vittima, la quale non era assolutamente in grado di muoversi autonomamente né all'interno degli ambienti domestici né in giardino a causa delle disabilità fisiche conseguenti a un ictus occurring due anni prima.

Also read Magliana: si insedia nella casa dell'Inps e ruba il gas nel quartiere ostaggio del racket delle occupazioni

Le dichiarazioni dell'ex marito e il contesto familiare

Il marito, identificato nella figura di Civitillo, originario della provincia di Benevento dove si trovava e dove è stato arrestato, aveva dato l'allarme quella domenica mattina dopo essere rientrato da una gita verso Lecco. Aveva sostenuto di aver trovato la carrozzina accanto alla vasca e la moglie in acqua, ma le sue successive dichiarazioni hanno destato forte sospetto. Intervistato dalle telecamere di Rai per il programma Vita in diretta, aveva rivelato di aver contattato subito il figlio con le parole "Vieni subito qua che c'è tua mamma, arrangiatevi voi", dimostrando una fredda indifferenza verso la famiglia.

Ha inoltre precisato che non era più in buoni rapporti con la donna, specificando di essere divorziato da dieci anni. Patrizia era tornata a vivere nella casa dell'ex marito e della figlia Eleonora dopo l'ictus che l'aveva resa inabile, in attesa di una sistemazione abitativa diversa che la figlia aveva cercato a lungo senza successo. Questa convivenza forzata e il conflitto pregresso costituiscono il retroscena fondamentale del dramma familiare che ha portato alla tragica conclusione.

Advertisement

L'ipotesi dell'omicidio volontario pluriaggravato

L'ipotesi investigativa principale è quella di un omicidio volontario pluriaggravato, con l'assunto che l'ex marito abbia soffocato la donna prima di eliminare le tracce dell'aggressione immergendola nella piscina. Il movimento di Civitillo, trasferitosi da alcuni giorni nella sua terra d'origine a Benevento, ha favorito le operazioni di polizia che lo hanno portato alla luce. La gravità delle accuse è amplificata dalla condizione di vulnerabilità della vittima, costretta a dipendere da altri per ogni necessità quotidiana.

Il caso ha suscitato enorme attenzione mediatica e indignazione pubblica per la crudeltà del gesto e la premeditazione necessaria per simulare un incidente in una casa dove la vittima non poteva muoversi da sola. Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti con precisione, smontando la versione dell'improvvido incidente presentata inizialmente dall'imputato.

Impatto sociale e conclusioni delle indagini preliminari

Questo episodio rappresenta un tragico esempio di violenza domestica e sfruttamento della vulnerabilità fisica e psichica, temi che richiedono una costante attenzione da parte delle istituzioni e della società civile. La vicenda di Patrizia Monteleone, vissuta negli ultimi anni nella dipendenza dagli altri a causa delle gravi menomazioni fisiche, evidenzia la necessità di garantire tutele rigorose per i soggetti più deboli all'interno delle dinamiche familiari conflittuali.

L'arresto di Civitillo rappresenta un passo cruciale verso l'accertamento della verità e la giustizia per la vittima e per i suoi familiari, in particolare per la figlia Eleonora che aveva cercato invano soluzioni abitative dignitose. Le indagini proseguono per definire ogni dettaglio dell'iter criminale e per quantificare le aggravanti che caratterizzano questo atto di estrema violenza, segnando un punto di svolta nella percezione della sicurezza domestica per le persone fragili.