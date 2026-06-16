Patrizia Reggiani potrebbe ereditare 20 milioni dopo l'annullamento del testamento materno: il caso e le battaglie legali con le figlie

La 'lady Gucci' Patrizia Reggiani potrebbe ricevere un'eredità di almeno 20 milioni di euro dopo che il testamento della madre, favorevole a una fondazione gestita dall'avvocato Giani, è stato dichiarato falso. Tuttavia, l'eredità è vincolata dall'amministrazione di sostegno e controversie con le figlie Allegra e Alessandra, che devono pagarle un vitalizio di oltre 43 milioni. Il caso include anche la dichiarazione dell'attore Alessandro Borghi sul suo nuovo progetto in spagnolo.

Alessandro Borghi ha dichiarato di voler recitare in un film completamente in spagnolo, motivando la scelta con il desiderio di mettersi alla prova per evitare la noia mortale.

La notizia riporta anche il caso di Patrizia Reggiani, la "lady Gucci", che potrebbe ereditare un patrimonio stimato in almeno 20 milioni di euro dopo che il testamento della madre, firmato nel 2018, è stato dichiarato falso dalla magistratura. La madre, temendo la dissipazione dei beni da parte della figlia, aveva istituito una fondazione gestita dall'avvocato Maurizio Enrico Carlo Giani come esecutore testamentario.

Tuttavia, le autorità hanno ritenuto nullo l'atto per falsità, principalmente sulla base di una registrazione audio fatta dalla governante, nella quale la madre avrebbe espresso pressioni per redigere il testamento a favore della fondazione. Se la decisione civile verrà confermata, Patrizia Reggiani potrebbe ottenere un complesso immobiliare da 14 milioni (130 unità con un reddito annuo di 950.000 euro), un legato di 4 milioni e un compenso di 100.000 euro.

Tuttavia, non può amministrare direttamente i beni perché sottoposta a amministrazione di sostegno: alla sua morte l'eredità passerebbe alle figlie Allegra e Alessandra. Queste ultime, negli anni, hanno combattuto legalmente contro la madre per impedirle di ereditare il patrimonio Gucci, senza successo, e ora devono pagarle un vitalizio superiore a 43 milioni di euro, come evidenziato dallo sfogo di Allegra: "Chi ha ucciso ha incassato. Chi ha perso il padre ha pagato".

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