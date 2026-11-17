Il sostituto procuratore Antonella Pandolfi chiede il processo per Patrizio Ranieri per detenzione di materiale pedopornografico trovato sul suo telefono nel 2021. Ulteriori dettagli sul caso.

Patrizio Ranieri fa fronte a un nuovo capitolo giudiziario che si sovrappone alla pesante condanna per lo stupro commesso la notte di Capodanno. Il sostituto procuratore Antonella Pandolfi ha disposto l'esercizio dell'azione penale per un reato distinto e autonomo. L'accusa verte sulla detenzione di materiale pedopornografico rinvenuto sul dispositivo cellulare dell'ex politico romano.

Nuovo reato video pedopornografico Ranieri

La decisione del pubblico ministero si basa su ritrovamenti effettuati durante la perquisizione del telefono di Patrizio Ranieri da parte della Guardia di Finanza. Nel dispositivo è stato scoperto un video con immagini che, secondo l'accusa, ritraggono rapporti sessuali tra minori di sedici anni. Questo materiale era stato salvato sul telefono l'16 dicembre 2021, circa un anno dopo i fatti di violenza sessuale avvenuti il 1 gennaio 2021.

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Il decreto del sostituto procuratore Antonella Pandolfi specifica chiaramente che Patrizio Ranieri dovrà rispondere della violazione dell'articolo 600 quater del codice penale. La norma punisce chi detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni. L'accusa sostiene con certezza che il contenuto ritrovato fosse un filmato esplicito e non una semplice icona, configurando il reato in modo netto.

Difesa Valentina Bongiovanni perizia

La linea difensiva di Patrizio Ranieri, affidata all'avvocato Valentina Bongiovanni, contesta la natura criminosa del materiale digitalmente ritrovato. La difesa sostiene con forza che il video in questione sia solamente un'emozione di pessimo gusto, priva di qualsiasi valenza pedopornografica reale. Valentina Bongiovanni punta tutto sull'esito di una perizia tecnica specialistica che dovrà analizzare il file nel dettaglio.

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L'obiettivo della perizia sarà determinare con assoluta precisione se il contenuto corrisponda alla descrizione ufficiale di materiale illegale o se, come afferma la difesa, si tratti di un elemento grafico o testuale non conforme. Questa distinzione tecnica è fondamentale per la valutazione giuridica della condotta di Patrizio Ranieri nel processo separato.

AudiENZA predibattimentale 18 gennaio 2027

Il prossimo passo procedurale è fissato per il 18 gennaio 2027. In quella data si terrà l'udienza predibattimentale davanti al giudice Ezio Damizia della Tribunale di Roma. In questa sede, Patrizio Ranieri eserciterà il suo diritto costituzionale di scegliere la strategia difensiva più adatta. Potrà optare per il rito alternativo previsto dalla legge o procedere con il processo ordinario.

Questa data segna l'inizio concreto della fase decisiva per questo nuovo reato. Il giudice Ezio Damizia valuterà gli atti preliminari e le richieste delle parti prima di passare al merito della causa. La presenza del giudice Ezio Damizia garantisce un iter procedurale rigoroso e trasparente per l'indagine sul caso.

Contesto condanna Appello stupro Primavalle

Questo nuovo iter giudiziario si inserisce in un contesto già gravato da condanne definitive. Lo scorso maggio, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la colpevolezza di Patrizio Ranieri per lo stupro di gruppo avvenuto in una villetta a Primavalle il 1 gennaio 2021. La condanna definitiva ha inflitto sei anni e sei mesi di reclusione, riconoscendo pienamente la violenza sessuale di gruppo ai danni della sedicenne.

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La vicenda risale alla notte del 1 gennaio 2021, quando la vittima, allora minorenne, subì gli abusi. In primo grado, nel dicembre 2024, la pena era stata stabilita in cinque anni e quattro mesi. L'aumento della pena in appello a sei anni e sei mesi riflette la gravità riconosciuta dalla magistratura superiore. Attesa anche la data dell'udienza in Cassazione contro la sentenza d'Appello, che conferma la condanna per lo stupro di Capodanno. Il processo per il video pedopornografico procederà parallelo a questi sviluppi.