Patti Smith inaugura alla Triennale di Milano la mostra 'Sonic Poetry' creata con i Soundwalk Collective. L'evento unisce arte, musica e poesia per riflettere su crisi climatica e conflitti globali fino al 7 marzo.

La cantante e artista Patti Smith ha aperto ufficialmente la sua nuova installazione artistica alla Triennale di Milano, unendo visivamente e sonoramente le sue esperienze decennali con la musica elettronica e la poesia. L'evento, denominato ' Sonic Poetry', rappresenta una sintesi complessa delle sue influenze culturali e artistiche, presentandosi come un'esperienza immersiva che trascende i confini tradizionali del concerto o della mostra statica.

Dettagli Core e Struttura dell'Installazione

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondation Cartier, rimane in esposizione nella città lombarda dal 26 novembre al 7 marzo, offrendo al pubblico un viaggio attraverso suoni, immagini e testi selezionati con cura. Il progetto vede il contributo tecnico fondamentale dello sound artist francese Stephan Crasneanscki e dell'italiano Simone Merli, figure chiave nel creare l'atmosfera sonora che accompagna la visita. Durante il week-end del 26 e 27 novembre, Smith e i Soundwalk Collective trasformeranno temporaneamente lo spazio della Triennale in una performance dal vivo presso il Teatro lirico Giorgio Gaber, ampliando l'impatto dell'opera oltre la semplice contemplazione visiva.

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La costruzione di questa opera è il frutto di un lungo percorso collaborativo iniziato anni fa, quando Smith e Crasneanscki, incontrandosi casualmente durante un viaggio aereo, scoprirono una affinità artistica profonda. Da quel momento, i due hanno instaurato uno scambio costante di registrazioni sul campo, testi poetici e idee creative, dando vita a diversi singoli ed EP che mescolano elettronica sperimentale e registrazioni ambientali. La mostra, nata da questi brani, ha debuttato in Europa ad Arles a luglio per poi approdare a Milano, adattando la sua narrazione al contesto specifico della Triennale.

Posizioni degli Stakeholder e Visione Artistica

Patti Smith, che compirà ottant'anni il 30 dicembre, ha dedicato quasi due ore alla presentazione delle opere, dimostrando una resistenza fisica e creativa notevole, interrompendo il discorso solo per bere acqua e mangiare una caramella. L'artista ha descritto l'installazione come uno spazio temporale ciclico, privo delle rigide divisioni tra passato, presente e futuro, invitando i visitatori a entrare in una conversazione diversa rispetto a quella di un normale concerto. Stephan Crasneanscki ha aggiunto che l'obiettivo è modificare la percezione del tempo durante l'esperienza, creando un ambiente in cui la realtà esterna sembra dissolversi.

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Negli schermi sospesi dal soffitto e sulle pareti della sala, ideata dall'architetto Ettore Sottsass con la sua caratteristica moquette rossa e mobili vintage, si alternano scene tratte dai film di Bob Dylan e foto documentaristiche. Tra le immagini esposte, Smith ha mostrato una fotografia scattata da una fotografa palestinese uccisa dai bombardamenti israeliani, sulla quale ha scritto i nomi dei bambini morti a Gaza, aggiungendo un layer emotivo immediato alle opere. Gli altoparlanti diffondono anche registrazioni come il coro di bambine russe, estrarre dal brano dei Soundwalk Collective, completando il quadro sonoro dell'installazione.

Impatto Reale e Temi della Crisi Climatica

Oltre alla dimensione estetica, l'opera di Patti Smith e dei Soundwalk Collective affronta temi di urgente attualità, come la crisi climatica e i conflitti politici. Smith ha sottolineato come negli Stati Uniti, sotto il governo di Donald Trump, ci sia una mancanza di interesse verso le questioni ambientali, portando a una narrazione pubblica che ignora la realtà dei fatti. Ha descritto la reazione di molti visitatori sconvolti dai video che mostrano le foreste che bruciano in Siberia, Canada e California, eventi che l'artista collega direttamente alla necessità di una maggiore consapevolezza pubblica.

La canzone di Bob Dylan degli anni sessanta, ascoltata da Smith nel 1963 quando era una ragazzina in una zona rurale degli Stati Uniti, è stata citata come un'ispirazione fondamentale. Smith ricorda come la poesia e il linguaggio di Dylan, paragonati a quelli di Rimbaud, le abbiano aperto gli occhi sull'inquinamento e la distruzione dell'ambiente. Anche artisti come Neil Young, Joan Baez e Jimi Hendrix sono ricordati come figure di pace che hanno influenzato la sua visione del mondo e del suo ruolo sociale attraverso l'arte.

Impatto sui Cittadini e Prossimi Passi

La mostra si propone di educare il pubblico attraverso l'emozione e la consapevolezza, riconoscendo che l'arte da sola non può risolvere i problemi globali ma può mobilitare le persone al cambiamento. Smith ha affermato di rivolgersi direttamente ai cittadini, invitandoli a diventare agenti attivi nella protezione del pianeta e nella difesa dei diritti umani. L'installazione, con la sua combinazione di testi poetici, suoni ambientali e immagini documentarie, mira a creare uno spazio di riflessione critica che trascenda la superficialità del consumo di contenuti digitali immediati.

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Riguardo alla proliferazione di telefoni cellulari puntati verso di lei, Smith ha espresso un'evoluzione nel suo approccio: mentre vent'anni fa la presenza dei dispositivi la irritava, ora ne accetta la presenza come parte della realtà contemporanea. Ha ricordato come l'obbligo di avere un cellulare sia nato per necessità pratica con la scomparsa delle cabine telefoniche a New York. Nonostante questa accettazione, l'intento fondamentale dell'artista rimane comunicare direttamente con il pubblico, invitando a mettere da parte temporaneamente la distrazione tecnologica per ascoltare il messaggio profondo contenuto nell'opera 'Sonic Poetry' alla Triennale di Milano.