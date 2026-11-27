La Fondazione Guido Carli lancia il Patto per Leadership Responsabili nella Sala della Regina. Papa Leone XIV incoraggia il progetto che celebra il 18° anniversario con iniziative sociali e culturali.

La Fondazione Guido Carli ha formalizzato il Patto per Leadership Responsabili nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei deputati. Questa firma segna l'apertura ufficiale delle celebrazioni per il 18° anniversario dell'istituzione, un traguardo che raggiungerà la sua culmination il 21 maggio 2027 con la XVIII Edizione del Premio Guido Carli al Teatro dell'Opera. L'evento riunisce istituzioni, imprenditori e top manager intorno a una visione condivisa di etica e credibilità nel panorama economico nazionale.

L'Appoggio di Papa Leone XIV al Progetto Sociale

Il Sommo Pontefice ha espresso un forte incoraggiamento alla Fondazione, affidando alle attività commemorative l'intercessione della Vergine Maria e inviando la Benedizione Apostolica. Nella missiva indirizzata alla Presidente Romana Liuzzo, la Segreteria di Stato Vaticana ha rammentato che "il bene comune esige il superamento dell'individualismo sterile e dell'utilitarismo corporativista". Il Santo Padre promuove una cultura dell'incontro in cui la crescita economica si traduca in un vero sviluppo umano integrale, allineandosi agli obiettivi dell'ente presieduto da Liuzzo.

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La Struttura del Patto e i Destinatari

Il Patto per Leadership Responsabili nasce per diffondere le migliori pratiche diffuse nel tessuto produttivo italiano, offrendo un contributo qualificato di idee al Governo. L'accordo sottolinea il valore del capitale reputazionale nelle attività pubbliche e private, riconoscendo la credibilità come un asset fondamentale per la nazione. Questa eredità della Convention si traduce in raccomandazioni pratiche per una classe dirigente che fa dell'etica delle scelte un faro per orientarsi nelle turbolenze economiche.

I Protagonisti e le Strategie Economiche

La Convention, moderata da una giornalista e conduttrice Tv, ha visto la partecipazione di figure istituzionali come la Vicepresidente della Camera e il Ministro dell'Agricoltura. Ha inaugurato i lavori il Prefetto di Roma, discutendo delle strategie per "Energie in movimento" insieme a Nico Acampora, Fondatore PizzAut. Hanno contribuito Maria Elena Boschi, Presidente del Gruppo Italia Viva alla Camera, Laura Burdese, CEO Bvlgari, e Sergio Marullo di Condojanni, AD Angelini Pharma. Hanno partecipato anche Alessandro Circiello, membro TASIN Ministero della Salute, e Claudia Parzani, Presidente Borsa Italiana.

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Il Progetto "I 18 Desideri di Legalità"

Oltre al patto economico, la Fondazione ha lanciato il progetto sociale "I 18 desideri di legalità" diretto agli studenti del Liceo Amaldi di Tor Bella Monaca. Romana Liuzzo ha sottolineato che l'economia che continuamente si trasforma trova nella forza della reputazione un vantaggio competitivo. Il progetto mira a costruire un quartiere senza più degrado, ispirandosi al sogno di Alfred de Musset di sostenere chi desidera un mondo migliore e aiutandolo a spiccare il volo attraverso l'istruzione e la cultura.

Il Ruolo della Camera e del Ministero dell'Interno

La Vicepresidente della Camera ha ringraziato la Fondazione Guido Carli per aver scelto la Sala della Regina per la Convention inaugurale delle attività 2026-2027. Ha evidenziato come il progetto di Tor Bella Monaca esprima al meglio la missione dell'ente, dopo le precedenti attività a Caivano e nel quartiere di San Basilio. A partire dalla scuola, il luogo in cui si combattono realmente le cause del disagio sociale, l'iniziativa utilizza l'istruzione e la cultura come anticorpi insostituibili per consentire alla comunità di resistere e sconfiggere quelle patologie letali che si chiamano degrado, violenza e criminalità, grazie alla collaborazione del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma.