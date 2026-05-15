Paul Anthony Kelly Breaks the Spell of Beyoncé at Met Gala 2026

Actor Paul Anthony Kelly, known for his role in the series Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, made an unexpected appearance at the Met Gala 2026. He was asked a seemingly innocuous question about Beyoncé, which led to a controversial response.

Paul Anthony Kelly , protagonista della serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, ha debuttato sul red carpet del Met Gala 2026 . Ha ammesso che, quando ha ricevuto l'invito, ha provato svariate emozioni, dalla paura all'entusiasmo, e che, per smorzare la tensione, la mattina stessa dell'evento si è concesso una corsetta.

Neanche un overthinker professionista avrebbe potuto anticipare che, a metterlo in difficoltà al Met Gala, sarebbe stata una banale domanda su Beyoncé: “Qual è la tua canzone preferita della cantante? ” Una richiesta che sembra campata in aria ma che è collegata al fatto che Queen B sia tornata all'evento dopo dieci anni, vestendo i panni di co-chair.

Lui ha risposto prontamente e sinceramente: “Non lo so, sono un fan del metal”, con tanto di spallucce e alzata di sopracciglia finale. Inutile dire che questi pochi secondi siano stati analizzati frame per frame dagli utenti dei social e che il web si sia diviso: c'è chi ha criticato il modo di rispondere, ritenendolo un po' superbo e snob, “anche chi ascolta generi completamente diversi sa nominare una canzone di Beyoncé e, in ogni caso, avrebbe potuto ammettere di non ascoltarla in maniera più garbata”, e, dall'altra parte, chi difende il sacrosanto diritto dell'attore di avere gusti personali.

C'è chi lo adorava per la sua interpretazione e ora si è ricreduto e chi, invece, lo ama ancora di più per la sua schiettezza. C'è chi gli consiglia del media training e chi è soddisfatto del fatto che non si sia preparato prima delle risposte per risultare più diplomatico e affabile.

Non manca chi tira in ballo la teoria del complotto, ormai trasformata in meme, secondo cui tutti gli artisti, a un certo punto, soprattutto quando sono sul palco intenti a ritirare premi, ringraziano Beyoncé. È la persona più citata in quei contesti dopo le mamme e Dio. Paul Anthony Kelly ha spezzato l'incantesimo?

Chissà se oggi, dopo il polverone, starà facendo jogging con Crazy in Love in sottofondo o si starà sparando d'heavy metal a tutto volume nelle cuffie per coprire il rumore delle polemiche





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