La corte di Mombasa ha condannato Paul Mackenzie per reati di terrorismo legati alla morte di quasi 200 bambini nella foresta di Shakahola, aggravando la sua pena di 200 anni.

La High Court di Mombasa ha dichiarato Paul Mackenzie colpevole di reati legati al terrorismo, aggravando significativamente la sua posizione legale in relazione a una delle stragi di massa più efferate avvenute in tempi moderni. Il leader della setta Good News International Church è stato trovato responsabile di aver orchestrato la morte di quasi 200 bambini attraverso il digiuno forzato nella foresta di Shakahola, situata nella costa orientale del Kenya.

Dettagli Processuali e Accuse Terrorismo

Il magistrato che presiedeva il caso ha stabilito che Mackenzie ha partecipato attivamente ad attività criminali organizzate, utilizzando la sua autorità per radicalizzare i membri della congregazione. La corte ha riconosciuto la sua colpevolezza anche per aver facilitato la commissione di un atto terroristico e per essere stato in possesso di documenti collegati a tali reati, secondo quanto previsto dalla legge keniana sulla prevenzione del terrorismo. Queste nuove condanne si aggiungono alla pena detentiva di 200 anni già inflittagli dall'Alta Corte all'inizio di questo mese per l'omicidio di minori.

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In data 25 novembre 2026, durante l'udienza per maltrattamenti nei confronti di minori, Mackenzie è rimasto in aula mentre venivano lette le motivazioni della sentenza. Il giorno precedente, mercoledì, era già stato condannato per maltrattamento di minori e per aggressione che ha causato lesioni personali gravi. La successione delle condanne evidenzia la gravità sistematica dei crimini commessi sotto la sua direzione spirituale e operativa nella zona forestale.

Difesa Legale e Prospective Appelli

Nonostante la gravità delle accuse, Paul Mackenzie si è dichiarato non colpevole delle nuove accuse di terrorismo al momento del processo. I suoi avvocati difensori hanno comunicato l'intenzione formale di presentare ricorso contro la sentenza una volta che sarà emessa la decisione finale sulla misura della pena aggiuntiva. Questa strategia difensiva rappresenta l'ultimo tentativo legale conosciuto per contestare la responsabilità penale del leader della setta in relazione agli eventi verificatisi nella foresta di Shakahola.

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L'iter processuale continua con scadenze precise, poiché Mackenzie deve ancora rispondere di un'accusa specifica di omicidio colposo distinta dalle altre. La decisione finale per questa specifica voce di imputazione è prevista per venerdì, completando così il quadro giudiziario principale contro il leader religioso. Fino a quella data, la sua detenzione continua a basarsi sulle condanne già emesse per omicidio e maltrattamento.

Impatto Sociale e Responsabilità Governativa

La scoperta della vastità della strage è iniziata gradualmente nell'aprile 2023, quando le autorità poliziesche hanno iniziato a rinvenire i corpi dei seguaci nella foresta costiera. Paul Mackenzie aveva guidato una congregazione cristiana apocalittica, istruendo i membri a digiunare e a far digiunare i propri figli per raggiungere il paradiso prima della fine del mondo prevista. Questa dottrina estremista ha portato alla morte di centinaia di persone, shockando l'opinione pubblica nazionale e internazionale.

Le conseguenze politiche della tragedia sono state assunte direttamente dal vertice dello Stato. Nel 2023, il presidente William Ruto ha dichiarato pubblicamente di assumersi la piena responsabilità come capo di Stato per l'incapacità del governo di prevenire quelle morti. La sua ammissione ha segnato un punto di svolta nella narrativa nazionale, riconoscendo le falle nei meccanismi di controllo e protezione dei minori che hanno permesso alla setta di operare indisturbata per un periodo prolungato nella regione di Mombasa.