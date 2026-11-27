Il tribunale di Mombasa dichiara Paul Mackenzie colpevole di omicidio colposo per 123 decessi. La sentenza completa la condanna per i quasi 200 bambini uccisi.

Un tribunale del Kenya ha dichiarato Paul Mackenzie colpevole di omicidio colposo per la morte di 123 seguaci della sua setta, segnando un nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria legata alla Foresta di Shakahola. Questa decisione si aggiunge alla condanna già emessa all'inizio del mese corrente, che prevedeva una pena di 200 anni di carcere per l'omicidio di quasi 200 bambini. La sentenza finale è stata consegnata venerdì dal magistrato Alex Ithuku presso l'Alta Corte di Mombasa.

Dettagli sulla condanna di Mackenzie

Paul Mackenzie è stato riconosciuto responsabile della morte di 123 individui a causa delle sue direttive. Le accuse includono omicidio colposo, maltrattamenti sui minori, aggressione, radicalizzazione e reati legati al terrorismo. Il magistrato ha stabilito che il leader della Good News International Church aveva impartito istruzioni precise per il digiuno mortale. Egli determinava l'ordine cronologico in cui le vittime dovevano morire e ordinava ai fedeli di spostarsi in aree isolate.

Also read Incendio Tangenziale Giza: 30 Morti Veicolo Cisterna Ribaltato

La corte ha accertato che Mackenzie partecipò attivamente agli eventi successivi alle decessi. Il predicatore guidava una chiesa cristiana apocalittica situata in una foresta vicino alla costa dell'Oceano Indiano. Egli esortava i membri del gruppo a morire di fame, insieme ai propri figli, con l'obiettivo di raggiungere il paradiso prima della fine del mondo. Le vittime sono morte gradualmente a partire dall'aprile 2023.

Reazioni e posizione della difesa

Paul Mackenzie aveva precedentemente dichiarato la propria non colpevolezza riguardo alle accuse di omicidio colposo. I suoi legali hanno annunciato l'intenzione di presentare un ricorso in appello dopo la sentenza definitiva. Questa posizione contrasta con la certezza giuridica stabilita dal magistrato Alex Ithuku, che ha descritto il ruolo centrale del leader nelle decisioni letali. La difesa non ha contestato i fatti storici, ma ha cercato vie legali per modificare l'esito.

Advertisement

La vicenda ha profondamente scosso la società keniana e ha portato a richieste di maggiore supervisione sui gruppi religiosi. Il presidente William Ruto assunse la responsabilità politica nel 2023 per l'incapacità del governo di prevenire le morti. La scala delle uccisioni è considerata una delle più gravi legate a sette nella storia moderna. Questo evento ricorda altre tragedie globali, come lo strage in Uganda del 2000 con oltre 700 morti e quella in Guyana del 1978 con oltre 900 vittime.

Impatto sulla società e prossimi step

La condanna di Paul Mackenzie rappresenta un punto di svolta nel processo di giustizia per le vittime della Good News International Church. La presenza delle forze dell'ordine e dei media ha accompagnato l'arrivo dell'imputato in aula, sottolineando la gravità dell'evento. La sentenza viene vista come una misura necessaria per evitare futuri abusi da parte di leader carismatici.

I prossimi passi includono l'esecuzione della pena detentiva e le eventuali procedure legali dell'appello. Le autorità keniote hanno intensificato gli sforzi per monitorare le attività dei nuovi movimenti religiosi. La trasparenza processuale mira a garantire che simili tragedie non si ripetano nelle foreste o nelle comunità isolate del Paese. La memoria delle 123 vittime e dei quasi 200 bambini rimane centrale nel dibattito pubblico.