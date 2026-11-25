Il leader della setta Paul Mackenzie è stato riconosciuto colpevole per maltrattamento e aggressione. La condanna riguarda le morti nella foresta di Shakahola in Kenya.

Il leader della setta Paul Mackenzie è stato riconosciuto ufficialmente colpevole di nuovi crimini legati al massacro avvenuto nella foresta di Shakahola in Kenya. Questa decisione giuridica conferma il suo ruolo centrale negli eventi che hanno portato alla morte di centinaia di persone nel 2023.

La condanna del tribunale di Mombasa per abusi

Il magistrato Nelly Chepchirchir ha emesso la sentenza presso il Tribunale dei minori di Tononoka a Mombasa. La corte ha stabilito che Paul Mackenzie aveva istruito i genitori della comunità a negare il cibo ai figli fino alla morte. Questa istruzione diretta è stata la base per le nove condanne emesse contro di lui.

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La magistrata ha specificato che l'imputato insegnava ai seguaci di digiunare fino al decesso. Ha chiarito che i bambini dovevano morire per primi, seguiti dalle donne e infine dagli uomini. Queste istruzioni sono state considerate atti di crudeltà verso i minori.

Paul Mackenzie è stato condannato per cinque capi d'accusa di crudeltà verso un minore. Inoltre, è stato dichiarato colpevole di un capo d'accusa di aggressione che ha causato lesioni personali gravi. Le accuse riguardano specificamente le vittime che hanno perso la vita a causa del digiuno forzato.

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L'architettura dottrinale della Good News International Church

Paul Mackenzie guidava la Good News International Church, una comunità cristiana di stampo apocalittico. Questa setta operava in una foresta vicino alla costa dell'Oceano Indiano. La dottrina predicava che il mondo sarebbe giunto alla fine imminente.

Il leader esortava i seguaci a digiunare insieme ai propri figli. Lo scopo dichiarato era raggiungere il paradiso prima della fine del mondo. Questa teoria ha portato alla morte di circa 500 vittime nelle foreste circostanti.

Le modalità delle uccisioni sono state descritte come estremamente brutali. Le vittime includevano bambini sepolti vivi o abbandonati nelle latrine. Questi dettagli emergono dalle indagini condotte dalle autorità keniane dopo la scoperta dei corpi.

Impatto sociale e prospettive legali future a Nairobi

Questa sentenza rappresenta un passo cruciale nella giustizia per le famiglie delle vittime. Il massacro di Shakahola ha scosso profondamente la nazione keniana dal 2023. Ha anche innescato un dibattito nazionale sulla regolamentazione dei gruppi religiosi.

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Paul Mackenzie appare attualmente calmo durante le udienze giudiziarie. Indossa spesso una camicia a righe e mostra un atteggiamento distaccato. Non ha contestato le accuse durante la fase processuale relativa ai minori.

Il leader della setta deve ancora affrontare nuove accuse di terrorismo e radicazione. I pubblici ministeri stanno perseguendo charge separate per omicidio di massa. Queste procedure legali sono necessarie per coprire tutte le vittime dei diversi reati.