Paula Andrea, scomparsa nel 2012: riaperte le indagini dopo una lettera anonima. Indagato il marito ex frate

La procura di Lucca ha riaperto il caso della donna peruviana scomparsa quattordici anni fa, dopo una nuova testimonianza. Il marito, ex frate, è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Ricerche infruttuose a Farneta.

La scomparsa di Paula Andrea , una donna peruviana di 35 anni, torna a occupare le cronache dopo quattordici anni di silenzio. Era il 2012 quando la giovane fece perdere le sue tracce in Italia, dove viveva con il marito, un ex frate sudamericano, nei pressi della Certosa di Farneta, in provincia di Lucca .

Da allora, i familiari in Perù non hanno mai smesso di cercarla, convinti che non sia mai tornata in patria come invece aveva dichiarato il marito. La procura di Lucca, dopo una nuova testimonianza emersa da una lettera anonima, ha deciso di riaprire le indagini, iscrivendo l'uomo nel registro degli indagati per omicidio e occultamento di cadavere.

Le ricerche, condotte con l'ausilio di escavatori e della squadra mobile, hanno puntato su due siti specifici nella zona di Farneta, ma finora non hanno dato esito. Il mistero, però, resta fitto e la sensazione che quella terra custodisca la verità è più forte che mai. La vicenda ha inizio nel 2012, quando Paula Andrea scompare nel nulla. Il marito, che aveva lasciato i voti monastici per sposarla, racconta alle autorità che la donna sarebbe rientrata in Perù da sola.

Ma i genitori di Paula, preoccupati per la mancanza di notizie, sporgono denuncia per scomparsa, smentendo categoricamente il rientro. Le prime indagini si concentrano già allora su Farneta, ma senza risultati. Il caso finisce in un cassetto, fino a quando, nel 2026, una lettera anonima scritta da un residente della zona indica due luoghi dove scavare. Gli inquirenti, guidati dal pm Enrico Corucci, riaprono il fascicolo e organizzano un sopralluogo con mezzi meccanici.

Nonostante gli sforzi, le ricerche non trovano nulla. L'iscrizione dell'ex frate come indagato è definita 'atto dovuto' dagli investigatori, che mantengono il massimo riserbo per proteggere il seguito delle indagini. Il cold case di Paula Andrea presenta tutte le caratteristiche di un caso di cronaca nera che potrebbe finalmente trovare una svolta. L'ex frate, ancora residente nella zona del convento, è al centro dei sospetti.

La sua versione dei fatti, considerata poco credibile, non ha mai convinto i familiari della donna. La lettera anonima, che ha riacceso i riflettori su questa storia dimenticata, potrebbe essere la chiave per risolvere il mistero. Le autorità non escludono che il corpo di Paula possa essere nascosto in qualche cavità naturale o in un terreno circostante.

Mentre si attendono nuovi sviluppi, la speranza dei genitori è che la verità venga finalmente a galla, restituendo dignità alla memoria della figlia scomparsa





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